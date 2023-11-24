"Психоемоційна яма": в ОП пояснили рішення щодо змін у мобілізації в Україні (відео)

Військові, як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, дадуть відповіді стосовно термінів демобілізації, питання виплат та навчального процесу мобілізованих українців.

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Модель проведення мобілізації потребує коректив, оскільки люди по 20 місяців перебувають на фронті. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Юлії Галушці на каналі "Ми — Україна" повідомив подробиці.

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Він наголосив, що питання мобілізації та демобілізації Україні є нагальним, оскільки люди прагнуть почути відповіді щодо цього. Це також стосується в принципі і правил мобілізації, тому що українці бачать, що тема достатньо часто використовується в пропагандистських матеріалах.

"Два роки війни — це великий термін і люди сьогодні хочуть почути більш чіткі відповіді на деякі питання", – йдеться у його заяві.

Подоляк зауважив, що потрібні чіткі правила мобілізаційного процесу. З його слів, військові повинні дати відповідь стосовно термінів демобілізації. Питання виплат та навчального процесу так потребують обговорень та відповідних рішень.

Радник голови Офісу президента зазначив, що у ворога значний мобілізаційний потенціал. На це потрібно відповідним чином реагувати.

"Сьогодні ми маємо говорити про мобілізацію через не хочу, через не може, через страхи і так далі, тому це вже будуть непопулярні рішення", – пояснив він.

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Президент України Володимир Зеленський очікує комплексний план щодо широкого спектра питань у напрямку мобілізації на наступному тижні. Він зазначив, що обговорення діяльності ТЦК, ВЛК, мобілізації та демобілізації в Україні складне, тому потребує додаткових рішень. З його слів, певні завдання поставлені Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Фокус 24 листопада повідомляв, як відбувається процедура призову на службу в армію. Зі слів керівника пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, після отримання повістки військовозобов'язаний має з'явитися в ТЦК і СП, пройти медичний огляд і надати весь пакет документів.