ЗСУ отримають найпопулярнішу броньовану техніку як у армії США: деталі (відео)

Сили оборони України отримають для своїх потреб JCB HMEE. Це швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі, які вважаються найкращими для військових потреб.

Українські військові отримають сучасні армійські екскаватори, які використовуються найкращими арміями світу. Екскаватори JCB HMEE (High Mobility Engineer Excavator) добре зарекомендували себе під час важких умов та навіть рятували військовим життя. Як повідомляє Міністерство оборони, відомство кодифікувало та дозволило до використання у ЗСУ ці унікальні військові машини.

Екскаватори JCB HMEE

"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу", — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Такими екскаваторами користувались американські військові під час війни в Іраку. Вони були спеціально розроблені для потреб армії. У 2009 році повідомлялось, що новенький JCB HMEE навіть врятував життя солдату. Сильний вибух пошкодив машину, але той сховався за нею та дочекався евакуації.

"Я надзвичайно задоволений захистом від вибухів, який забезпечує HMEE; вона врятувала життя моєму солдатові", — казав тоді капітан Ендрю Макса, командир роти В, 9-го інженерного батальйону.

JCB HMEE виробляють на заводі в Саванні, США. Під час війни в Іраку американські солдати використовували близько 70 таких броньованих машин.

Що відомо про армійські екскаватори JCB HMEE

Екскаватор JCB HMEE важить близько 16 тонн. Розвиває швидкість до 100 км/год, забезпечує повний захист екіпажу, сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень.

Екскаватор JCB HMEE Фото: Wikipedia

Високомобільний інженерний екскаватор, або HMEE, є першим будівельним обладнанням, виготовленим з урахуванням агресивного середовища. Його додаткові компоненти броні, шини Run-Flat та захист кабіни від перекидання призначені для захисту солдатів.

Його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами, блокування диференціалів забезпечують високу продуктивність на бездоріжжі. Спеціально посилені для військових потреб підвіска і гальма забезпечують контрольовану та безпечну роботу.

Кабіна бронеекскаватора ергономічно розроблена для максимальної продуктивності оператора та обладнана кондиціонером.

Раніше стало відомо, що українська армія отримає бронеавтомобіль UAT-TISA. Вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA створений під розвідувальні, рейдові місії, патрулювання, командно-штабне, евакуаційне чи десантно-штурмове призначення.