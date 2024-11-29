ВСУ получат самую популярную бронированную технику как в армии США: детали (видео)

Силы обороны Украины получат для своих нужд JCB HMEE. Это скоростные бронированные экскаваторы-погрузчики, которые считаются лучшими для военных нужд.

Украинские военные получат современные армейские экскаваторы, которые используются лучшими армиями мира. Экскаваторы JCB HMEE (High Mobility Engineer Excavator) хорошо зарекомендовали себя во время тяжелых условий и даже спасали военным жизнь. Как сообщает Министерство обороны, ведомство кодифицировало и позволило к использованию в ВСУ эти уникальные военные машины.

Экскаваторы JCB HMEE

"Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Такими экскаваторами пользовались американские военные во время войны в Ираке. Они были специально разработаны для нужд армии. В 2009 году сообщалось, что новенький JCB HMEE даже спас жизнь солдату. Сильный взрыв повредил машину, но тот спрятался за ней и дождался эвакуации.

"Я чрезвычайно доволен защитой от взрывов, которую обеспечивает HMEE; она спасла жизнь моему солдату", — говорил тогда капитан Эндрю Макса, командир роты В, 9-го инженерного батальона.

JCB HMEE производят на заводе в Саванне, США. Во время войны в Ираке американские солдаты использовали около 70 таких бронированных машин.

Что известно об армейских экскаваторах JCB HMEE

Экскаватор JCB HMEE весит около 16 тонн. Развивает скорость до 100 км/ч, обеспечивает полную защиту экипажа, совместим со стандартами STANAG по защите от поражений.

Экскаватор JCB HMEE Фото: Wikipedia

Высокомобильный инженерный экскаватор, или HMEE, является первым строительным оборудованием, изготовленным с учетом агрессивной среды. Его дополнительные компоненты брони, шины Run-Flat и защита кабины от опрокидывания предназначены для защиты солдат.

Его системы полного привода, управления всеми четырьмя колесами, блокировки дифференциалов обеспечивают высокую производительность на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу.

Кабина бронеэкскаватора эргономично разработана для максимальной производительности оператора и оборудована кондиционером.

Ранее стало известно, что украинская армия получит бронеавтомобиль UAT-TISA. Отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA создан под разведывательные, рейдовые миссии, патрулирование, командно-штабное, эвакуационное или десантно-штурмовое назначение.