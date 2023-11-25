На Украину давят ради переговоров с РФ: Германия намеренно не дает Киеву ракеты, — WSJ

По словам журналистов, Вашингтон и Берлин специально ограничивают поставки оружия, чтобы дать понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт сейчас "заморожен".

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Германия намеренно не дает Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы Киев мог лишь защитить оставшиеся под его контролем территории, но не освободить уже оккупированные Россией регионы. Об этом заявил эксперт по политике безопасности Родерих Кизеветтер, пишет Wall Street Journal.

"Они намеренно не предоставляют то, что нужно Украине для освобождения оккупированных территорий, например, Taurus, а скорее ограничиваются защитой того, что осталось", — сказал он.

Ранее газета Bild сообщила, что США и Германия хотят "заставить" Украину вести переговоры с РФ. Так, цель состоит в том, чтобы поставить Украину в "стратегически выгодную переговорную позицию", чтобы страна начала переговоры с Кремлем о своем суверенитете.

Источник сказал немецким журналистам, что Вашингтон и Берлин специально ограничивают поставки оружия, чтобы дать понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт сейчас "заморожен". Другая альтернатива – действительно замороженный конфликт без согласия между сторонами.

При этом, как пишет WSJ, представитель правительства Германии заявил, что именно Киев должен решить, какие цели ему перед собой ставить.

"Это вопрос защиты суверенитета и территориальной целостности, а также выживания Украины. При этом мы находимся в постоянном и тесном диалоге с нашими международными партнерами", — сказал источник.

Напомним, что СМИ также сообщали, что недостача военной помощи может вынудить Украину согласиться на мирные переговоры с Россией с позиции слабости, но есть и худший сценарий. Такие прогнозы очень пугают лидеров в Восточной Европе. Политики уверены, что Россия не будет останавливаться на границах Украины, если победит. Правда, на Западе есть силы, которые этого не понимают.