Даже не сняли этикетки: СМИ заметили украинские холодильники в одном из магазинов РФ (фото)

По информации журналистов, холодильники с украинскими этикетками заметили в одном из магазинов Краснодарского края.

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В Краснодарском крае РФ продают холодильники с украинскими наклейками. Об этом написали в Telegram-канале "Крымский ветер", опубликовав фотографии.

На снимках видно, что холодильник фирмы LG продают в магазине "Электрон" за 72 990 рублей [21897 грн]. На них — украинские наклейки с характеристикой.

"Украденные в Украине холодильники продают в краснодарском крае россии, даже не сняв этикетку", — написали в Telegram-канале.

Фото: Крымский ветер

Напомним, в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину в Сети часто появлялись фотографии и видеоролики, на которых были зафиксированы факты мародерства российских оккупантов. Солдаты выносили из частных домов и квартир бытовую технику, а также личные вещи хозяев.

В октябре 2022 года инстаграм-блогер Ян Гордиенко рассказал, что дом его друзей в Лимане обокрали российские солдаты. Оккупанты забрали уличную камеру наблюдения и доставили ее в Бурятию. Камеру установили прямо в доме и не настроили ее, благодаря чему владельцы камеры могли видеть и слышать, чем занимается оккупант и его супруга.

А супруга чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина рассказывала, что из их дома в Ворзеле Киевской области оккупанты украли бойлер, а также пытались вынести генератор.

Фокус писал, что в июле 2022 года в доме убитого военного РФ заметили холодильник Beko из Украины. Оккупант жил примерно в 4,5 тысячах километрах от Украины. Журналисты заметили на его кухне холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія", который российские солдаты-мародеры могли вывезти.

Фокус также рассказывал о "карте российских мародеров" – оккупанты пользовались почтовыми отделениями на границе с Украиной для отправки награбленных грузов. За 3 месяца они отправили 58 тонн награбленного, кто-то умудрился украсть беспилотник "Орлан", что говорит о грабеже собственной армии.