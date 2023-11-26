Глава фракции ХДС в парламенте Германии признает, что армия ФРГ покупает оружие настолько долго, как это делала в мирные времена 20 лет назад.

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Германия передала определенное количество военного оснащения Украине и теперь имеет слишком мало оружия на случай внешней агрессии. Немецкие политики критикуют нынешнего министра обороны Бориса Писториуса за сложившуюся ситуацию и требуют выделения средств на пополнение арсеналов Вооруженных сил ФРГ (Бундесвера). О проблемах с обороноспособностью Германии написало издание Rheinische Post.

Издание процитировало слова немецкого политика — главы фракции Христианского-демократического Союза (ХДС) в Бундестаге Иоганна Вадефуля. Вадефуль заявил, что Бундесвер много потерял, поделившись вооружением с Украиной. Признал, что это нужно было делать, потому что "она ведет нашу европейскую борьбу за свободу, и это нормально и необходимо". Однако теперь возникла проблема с возможностью Германии противостоять потенциальной атаке извне.

По словам Вадефуля, обороноспособности Бундесвера хватит на двое суток. Отметил, что об этом должны были бы подумать в нынешнем правительстве, но почему-то не подумали.

"Части могут продержаться в бою максимум двое суток. И это общее катастрофическое открытие. [Ответственное лицо — ред.] должно было убедиться, что такой плохой ситуации не возникло. Но, к сожалению, все наоборот".

Немецкий политик отметил несколько проблем. По его мнению, закупки для армии ФРГ ведутся так же медленно, как 20 лет назад. Кроме того, структура военных подразделений такова, что оптимальна лишь для международных миссий в Афганистане. Также он сомневается, что Бундесвер сможет подготовить качественное подразделение оборонных сил НАТО до 2025 года.

Нынешний министр обороны Борис Писториус должен был бы требовать на нужды армии дополнительные 10 млрд евро, сказал председателя фракции ХДС. Однако этого не сделано, а дальнейшие возможности для наращивания финансирования у страны будут еще меньше.

"И это была серьезная политическая ошибка, которая сейчас имеет двойное влияние, поскольку возможности для планирования бюджета в ближайшие годы, конечно, станут еще уже", — заявил Вадефуль. При этом перечислил угрозы: война в Украине, война на Ближнем Востоке, ситуация в Северной Африке.

Отметим, на днях Украину посетил министр обороны Германии Борис Писториус. Во время его визита было объявлено о выделении Украине нового пакета военной помощи — в частности, об отправке очередной партии БМП Marder. Тогда же стало известно, что зимой ФРГ предоставит еще одну установку ПВО Patriot. Также издание Bloomberg писало, что Германия может удвоить помощь Украине — будут действовать в соответствии с планом Федерального канцлера Олафа Шольца.

Напоминаем, западное издание пообщалось с командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Офицер рассказал о некоторых особенностях систем ПВО, которые использует Украина.