"Катастрофічне відкриття": Німеччина у випадку атаки протримається лише дві доби, — ЗМІ

Голова фракції ХДС у парламенті Німеччини визнає, що армія ФРН купує зброю настільки довго, як це робила у мирні часи 20 років тому.

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Німеччина передала певну кількість військового оснащення Україні і тепер має надто мало зброї на випадок зовнішньої агресії. Німецькі політики критикують нинішнього міністра оборони Бориса Пісторіуса за ситуацію, що склалась, і вимагають виділення коштів на поповнення арсеналів Збройних сил ФРН (Бундесверу). Про проблеми з обороноздатністю Німеччини написало видання Rheinische Post.

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Видання процитувало слова німецького політика — голови фракції Християнського-демократичного Союзу (ХДС) у Бундестазі Йогана Вадефуля. Вадефуль заявив, що Бундесвер багато втратив, поділившись озброєнням з Україною. Визнав, що це потрібно було робити, бо "вона веде нашу європейську боротьбу за свободу, і це нормально і необхідно". Однак тепер постала проблема з можливістю Німеччини протистояти потенційній атаці ззовні.

Зі слів Вадефуля, обороноздатності Бундесверу вистачить на дві доби. Наголосив, що про це мали б подумати у нинішньому уряді, але чомусь не подумали.

"Частини можуть протриматися в бою максимум дві доби. І це загальне катастрофічне відкриття. [Відповідальна особа — ред.] повинна була переконатися, що такої поганої ситуації не виникло. Але, на жаль, все навпаки".

Німецький політик зазначив кілька проблем. На його думку, закупівлі для армії ФРН ведуться так само повільно, як 20 років тому. Крім того, структура військових підрозділів така, що оптимальна лише для міжнародних місій в Афганістані. Також він сумнівається, що Бундесвер зможе підготувати якісний підрозділ оборонних сил НАТО до 2025 року.

Нинішній міністр оборони Борис Пісторіус мав би вимагати на потреби армії додаткові 10 млрд євро, сказав голова фракції ХДС. Однак цього не зроблено, а подальші можливості для нарощування фінансування у країни будуть ще менші.

"І це була серйозна політична помилка, яка зараз має подвійний вплив, оскільки можливості для планування бюджету в найближчі роки, звичайно, стануть ще вужчими", — заявив Вадефуль. При цьому перелічив загрози: війна в Україні, війна на Близькому Сході, ситуація у Північній Африці.

Зазначимо, днями Україну відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час його візиту було оголошено про виділення Україні нового пакету військової допомоги — зокрема, про відправку чергової партії БМП Marder. Тоді ж стало відомо, що взимку ФРН надасть ще одну установку ППО Patriot. Також видання Bloomberg писало, що Німеччина може подвоїти допомогу Україні — діятимуть відповідно до плану Федерального канцлера Олафа Шольца.

Нагадуємо, західне видання поспілкувалось з командувачем Об'єднаними силами генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Офіцер розповів про деякі особливості систем ППО, які використовує Україна.