Корабли для "зернового коридора": эксперты предположили, что это будут Mark VI (фото)

Предоставление американских катеров имеет преимущество, так как их можно привезти в Украину альтернативным путем, не пересекая практически заблокированный Босфор.

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Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции Grain from Ukraine заявил о кораблях, которые будут предоставлены Украине для патрулирования "зернового коридора". В этой связи обозреватели Defence Express предположили, что для этих задачи будут выполняться на американских катерах Mark VI.

Авторы публикации обратили внимание, что предоставление морских катеров Силам обороны Украины является важной новостью, поскольку такое вооружение будет поставлено впервые после начала полномасштабного российского вторжения.

"Вариант с передачей патрульных катеров для охраны "зернового коридора" имеет свое преимущество хотя бы в том, что эти плавсредства не нужно проводить через фактически заблокированный Босфор, а можно доставить альтернативным путем", — отметили в Defence Express.

По словам обозревателей, украинские бойцы уже имеют определенный опыт использования в боях ранее полученных от США патрульных катеров, но только в прибрежной зоне. Например, в марте текущего года упоминались корабли PB40 Defiant, на которых украинские бойцы отражают атаки российских "Рапторов" и катеров-камикадзе у Очакова.

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Между тем возникает вопрос, что мог иметь в виду глава государства, и какие плавсредства могут быть в распоряжении ВМСУ для конвоирования в Черном море. Обозреватели полагают, что речь идет о новых патрульных катерах Mark VI, так как еще в начале 2023 года компания-производитель SAFE Boats опубликовала кадры погрузки Mark VI для украинских сил.

Погрузка на баржу первого катера Mark VI для ВМС Украины

Напомним, журналисты Naval News 26 января опубликовали видео передачи готового корпуса катера Mark VI на объект производителя SAFE Boats. Всего украинские ВМС должны получить 16 таких катеров, а стоимость контракта составляла 600 млн долларов