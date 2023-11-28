Вступление Украины в НАТО: архитектура безопасности может быть разной, — экс-глава ЦРУ

По словам Майка Помпео, независимо от того, какая договоренность будет достигнута в конце войны, нельзя допустить того, чтобы нападение на Украину повторилось.

Related video

После того как закончится война России против Украины, то архитектура безопасности, которая предотвратила бы следующую агрессию, может быть разной. Об этом заявил бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью "Радио НВ".

По его словам, независимо от того, какая договоренность будет достигнута в конце войны, нельзя допустить того, чтобы нападение на Украину повторилось.

Помпео отметил, что после окончания Второй мировой войны был сформулирован определенный набор принципов, правил и идей, которые помогли удерживать мир в Европе на протяжении десятилетий. Если все сделать правильно, то мир будет продолжаться долгое время и после окончания теперешней войны в Украине.

"Я согласен, что архитектура безопасности должна быть достаточной, чтобы независимо от того, какая договоренность будет достигнута в конце этого конфликта, мы все были убеждены, что это не повторится", — подчеркнул Помпео.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, когда Украина вступит в Альянс. По его словам, это произойдет тогда, когда будут проведены необходимые реформы. Все союзники убеждены, что членство Украины в НАТО в разгар войны невозможно, даже несмотря на то, что продолжается сближение.

Также СМИ сообщали, что Дания увеличит траты на помощь Украине, чтобы достичь показателя расходов для НАТО. По словам журналистов, Копенгаген увеличит военное финансирование Фонда Украины на 2,3 миллиарда крон (340 миллионов долларов США) в 2023 году.