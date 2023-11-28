Бьют с расстояния: бойцы ВСУ рассказали о боевом применении танков Leopard 1A5

Танкисты говорят, что некоторые экипажи уже имеют подтвержденные пораженные цели российских оккупантов. Бойцы отмечают точность Leopard 1A5 и его маневренность.

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Украинские военные уже начали использовать танки Leopard 1A5. Танкисты в репортаже AFP показали, как используются машины в Харьковской области.

Первые танки Leopard 1A5 передала Дания в сентябре. Как отмечают в издании, украинские танкисты довольны машинами. Они отмечают точность машины, маневренность и предсказуемость в управлении. В ближайшее время Украина получит еще 10 танков, утверждают журналисты.

"Поражать цели на расстоянии реально где-то до 3,5-5 км, даже 5, да. Эти системы очень актуальны, потому что современные танки, которые есть на вооружении врага они не могут нам противостоять на дальних расстояниях", — рассказал военный Виталий.

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Также механик-водитель Руслан говорит, что в грязи машиной сложнее управлять, однако в целом танк очень маневренный. Ранее он работал трактористом, поэтому овладеть Leopard 1A5 было довольно легко. По словам еще одного бойца Сергея, у бойцов уже были боевые выезды, которые принесли потери оккупантам.

Напомним, 20 ноября в СМИ впервые показали немецкий танк Leopard 1A5 где-то на территории Украины. В армии есть уже более 30 Leopard 1.

14 ноября Германия передала Украине очередную партию из 10 танков Leopard 1A5 вместе с другим вооружением.