Бʼють з відстані: бійці ЗСУ розказали про бойове застосування танків Leopard 1A5

Танкісти кажуть, що деякі екіпажі вже мають підтверджені уражені цілі російських окупантів. Бійці відзначають точність Leopard 1A5 та його маневреність.

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Українські військові вже почали використовувати танки Leopard 1A5. Танкісти в репортажі AFP показали, як використовуються машини в Харківській області.

Перші танки Leopard 1A5 передала Данія у вересні. Як зазначають у виданні, українські танкісти задоволені машинами. Вони відзначають точність машини, маневреність та передбачуваність в керуванні. Найближчим часом Україна отримає ще 10 танків, стверджують журналісти.

"Уражати цілі на відстані реально десь до 3,5-5 км, навіть 5, так. Ці системи дуже актуальні, бо сучасні танки, які є на озброєнні ворога вони не можуть нам протистояти на дальніх відстанях", — розповів військовий Віталій.

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Також механік-водій Руслан каже, що в багнюці машиною складніше керувати, проте загалом танк дуже маневрений. Раніше він працював трактористом, тому опанувати Leopard 1A5 було доволі легко. За словами ще одного бійця Сергія, у бійців вже були бойові виїзди, які принесли втрат окупантам.

Нагадаємо, 20 листопада в ЗМІ вперше показали німецький танк Leopard 1A5 десь на теренах України. В армії є вже понад 30 Leopard 1.

14 листопада Німеччина передала Україні чергову партію з 10 танків Leopard 1A5 разом із іншим озброєнням.