Ракеты, Shahed и разведывательный "Орлан": в ВСУ рассказали детали ночного обстрела ВС РФ (фото)

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что в результате удара по жилому дому Никополя погиб 63-летний мужчина. Пострадали две женщины — 65 и 63 лет.

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Этой ночью, 28 ноября, противовоздушная оборона уничтожила ударный беспилотников типа Shahed, а на утро на юге — разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВС Украины.

Также, как отмечают в ПС ВСУ, ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету, а около 9 утра оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М".

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

В ночь на вторник, 28 ноября, российские оккупанты ударили ракетой по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, все детали вражеского удара сейчас устанавливаются.

Кроме того, оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую громаду Никопольского района. Прошло без погибших и пострадавших. Информацию об ущербе, который причинили оккупанты, уточняют спасатели.

По информации председателя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула на утро после вражеской атаки ситуация контролируемая. В Криворожском районе, по его информации, обстрелов не было.

ВС РФ "ударили" по Никополю

Как сообщил Сергей Лысак, во вторник утром, 28 ноября, оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине. Попали по жилому дому.

"Артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке", — заявил глава ОГА.

По его словам, погиб 63-летний мужчина. Пострадали две женщины — 65 и 63 лет. Кроме того Лысак отметил, что под завалами могут находиться люди.

Напомним, ранее руководитель Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты обстреливают Авдеевский коксохимический завод зажигательными снарядами, пытаясь его поджечь.