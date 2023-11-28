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Из Харьковщины принудительно эвакуировали 296 детей, еще двоих не нашли, — полиция (фото)

полиция, эвакуация, дети
Фото: Полиция Харьковской области | Из Купянского района Харьковщины эвакуировали 296 детей

Как информируют правоохранители, по списку жителей в Куриловской общине должны были бы находиться еще два ребенка — это девушки 2012 и 2018 годов рождения. Вероятно, они с матерью выехали с территории района.

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Завершили эвакуацию всех несовершеннолетних из Купянского района Харьковской области. В общем спасли 296 детей. Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Харьковской области

Правоохранители Харьковщины уточнили, что эвакуация из опасной территории состоялась с 3 по 26 ноября.

"Правоохранители вместе с волонтерами завершили эвакуацию детей из Купянского района. Обязательная эвакуация семей с детьми в принудительный способ в Купянском районе проводилась с 3 по 26 ноября текущего года", — говорится в сообщении

По словам полиции, к эвакуационным мероприятиям были привлечены 30 работников Купянского РОВП ГУНП в Харьковской области, экипажи полка полиции особого назначения "Белые ангелы", бойцы корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), волонтеры и местные власти.

"Все эвакуированные доставлены в безопасные места", — отмечают в заметке правоохранители.

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Устанавливают места пребывания еще двух детей

Правоохранители сообщили, что по списку жителей на территории Куриловской общины должны были бы находиться еще два ребенка — это девушки 2012 и 2018 годов рождения.

По адресу проживания, как уточняют в полиции, дети отсутствовали. По предварительной информации, они с матерью выехали с территории района.

Напомним, также сегодня, 28 ноября, Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты перебросили большую колонну грузовиков через временно оккупированный Мариуполь в направление Новоазовска.