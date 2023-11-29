Заявления Безуглой не являются позицией ОП или самого президента, — Подоляк (видео)

По мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, для России очень важно, чтобы украинцы имели внутренние конфликты, дабы не могли сконцентрироваться на том, что надо делать дальше.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил позицию ОП относительно заявлений народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой о необходимости увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сказал в эфире радио НВ.

Подоляк подчеркнул, что это — личное мнение Безуглой и не является позицией Офиса президента или самого президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня есть вертикаль управленческая, где есть Верховный главнокомандующий — президент Зеленский. И есть главнокомандующий — это непосредственно его подчиненный. Они непосредственно общаются ежедневно на разных площадках (военный кабинет, Ставка, селекторы и т. д.). И, безусловно, они обсуждают, что надо делать на этом этапе войны, чтобы мы не превратили эту войну в такой затяжной конфликт или, как говорит господин Залужный, "позиционную войну", или завели ее в тупик", — подчеркнул Подоляк.

Он обратил внимание на то, что в целом все решения относительно того, какой должна быть структурирована военно-политическая вертикаль, принимаются не депутатами.

"Депутаты не могут инициировать или не инициировать отставки тех или иных военных. Депутаты могут говорить что угодно, учитывая те должности, которые они занимают в рамках парламентских комитетов. Безусловно, госпожа Безуглая занимает соответствующую должность в комитете по национальной обороне и безопасности, она делает соответствующие заявления. Но еще раз подчеркну — это не является официальными заявлениями Офиса президента или президента лично, и поэтому надо ждать официальных заявлений", — сказал советник руководителя ОП.

При этом Подоляк отметил, что Зеленский всегда сам комментирует сложные вопросы, однако в данном случае нет смысла даже комментировать конспирологические теории.

"Если мы будем подыгрывать любым подобным разговорам о том, что там нужны какие-то отставки, это — именно то, во что вкладывается сегодня Российская Федерация. Для России очень важно довести нас до максимально депрессивного состояния для того, чтобы можно было влиять на негативном психоэмоциональном фоне на те решения, которые принимаются соответственно на разных уровнях в Украине", — отметил советник.

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Он подчеркнул, что для нашего врага очень важно, чтобы украинцы имели внутренние конфликты, традиционные для отечественного политического процесса в мирное время, чтобы не иметь возможность сконцентрироваться на том, что надо делать дальше.

"То есть с учетом того, что война идет уже два года, чтобы мы имели конфликты на личностном уровне и т.д.", — отметил Подоляк.

Марьяна Безуглая vs Валерий Залужный

В воскресенье, 26 ноября, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он не предоставил "никакого плана действий на 2024 год" ни на Ставке, ни комитету ВР. По ее мнению, главком должен уйти в отставку.

"Сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей, без всякого предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", — написала Безуглая.

Секретарь комитета ВР по нацбезопасности и обороне, народный депутат Роман Костенко отрицает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен был подавать какой-то план в комитет. А депутат фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев сообщил, что зарегистрировал постановление об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности.

В то же время Безуглая не считает ошибкой свои критические посты в адрес Генштаба ВСУ и продолжает публиковать свои заявления.

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По мнению полковника ВСУ Анатолия Штефана, Безуглая дискредитирует ВСУ и его руководство, поэтому однопартийцы, а также общественность и волонтеры должны отреагировать на выпады депутата.

Украинский музыкальный исполнитель и действующий военнослужащий Коля Серга прокомментировал критику народного депутата Марьяны Безуглой в отношении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — это вызывает ощущение, будто украинцев "ментально насилуют".