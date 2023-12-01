"Несмотря на возобновление боев": переговоры по заложникам в Газе продолжаются, — CNN

По данным журналистов, через час после окончания срока действия перемирия ни одна из основных вовлеченных сторон публично не объявила о срыве переговоров.

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Переговоры с представителями Катара и Египта о высвобождении заложников, находящихся под контролем ХАМАС, все еще находятся в процессе. Это происходит несмотря на возобновление военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает издание CNN.

"Переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа, все еще продолжаются", — отметили источники.

В источнике отмечают, что спустя час после истечения срока действия перемирия в семь утра по местному времени, ни одна из ключевых сторон — ХАМАС, Катар, Израиль, США или Египет — не сделала публичного заявления о нарушении переговоров.

Режим прекращение огня в сектора Газа

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, которые предусматривают освобождение заложников и прекращение огня. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари. Режим временного перемирия вступил в силу в 7 часов утра 24 ноября. Маджед аль-Ансари заявил, что "приоритетом было освобождение женщин и детей". Конечная цель в том, отмечают в катарском МИД, чтобы пауза в боевых действиях в итоге закончилась "длительным перемирием".

Информация о вероятном освобождении заложников появилась еще 22 ноября. Тогда отмечалось, что Израиль согласился на сделку с ХАМАС для освобождения заложников. Журналисты утверждали, что режим перемирия продлится несколько дней, а каждые сутки прекращения огня будут якобы означать освобождение еще 10 заложников.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что накануне перемирия ЦАХАЛ продолжает сражаться в Газе. По информации журналистов, Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе и наносят удары по инфраструктуре группировки ХАМАС.