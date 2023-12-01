Из сектора Газа желают эвакуироваться почти 150 украинцев: посол поделился подробностями

По словам Евгения Корнийчука, всего на территории анклава может находиться около 500 украинских граждан. Дипломаты продолжат работать над тем, чтобы все желающие смогли оказаться в безопасном месте.

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На территории сектора Газа могут находиться около 500 граждан Украины, но часть из них все еще желают эвакуироваться в безопасное место. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона 1 декабря.

По его словам, Украина получила еще 146 обращений от людей, которые сейчас находятся в секторе Газа и желают эвакуироваться. Поступили эти обращения с момента, когда между ХАМАС и Израилем было объявлено временное перемирие.

"Мы получили 329 разрешений на наших граждан от израильтян и египтян. Нам удалось вывезти 259 человек, из них 172 уже находятся в Украине. Остальные решили остаться в Египте или уехать в Европу самостоятельно", — рассказал Евгений Корнийчук.

Отдельно посол высказался о тех новых 146 заявках. Он считает, что это несколько странно, ведь большинство из этих людей имели разрешение на выезд, однако все равно им не воспользовались своевременно по тем или иным причинам.

Главная задача сейчас — добиться как можно быстрее нового разрушения, чтобы вывезти желающих на территорию Египта. Большинство из них — женщины и дети.

"На согласование документы мы уже подали. Ситуация под контролем у президента напрямую и у министра иностранных дел. И я уверен, что до конца недели сможем вывести существенную часть из оставшихся людей, которые выразили желание быть эвакуированными", — продолжил Евгений Корнийчук.

Напомним, 1 декабря сообщалось, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия. По информации местных СМИ, ракеты из сектора Газа выпустили около 7 утра по местному времени в сторону южной общины Холит. "Железный купол" для перехвата не использовался.

В то же время, хоть бои снова продолжаются, переговоры по заложникам в Газе продолжаются.