Пострадал 4-летний ребенок: российские оккупанты обстреляли Черниговскую область (карта)

По информации главы Черниговской администрации, семья с детьми приехала в приграничное село навестить родственников.

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В субботу, 2 декабря, российская армия обстреляла Семеновскую общину Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сегодня в результате обстрела приграничья Черниговщины ранены мирные жители в Семеновской общине. Пострадала семья с 4-летним ребенком", — говорится в сообщении.

Как рассказал Чаус, семья приехала на выходные навестить родственницу в приграничное село и попала под вражеский огонь возле дома. По информации руководителя администрации, мужчина получил осколочные ранения и ему оказали медицинскую помощь в местной больнице.

Фото: Скриншот

"Девочку перевезли в областную больницу и готовят к операции. Еще один ребенок, 4-летний мальчик, не пострадал", — уточнил Чаус.

Напомним, что Семеновскую общину Черниговской области уже обстреливали в субботний день, 25 ноября. Били из минометов, в результате чего пострадала женщина.

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