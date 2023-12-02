В Хусте представители ТЦК вытащили водителя из грузовика и отправили на подготовку, — СМИ

По словам военнослужащего и сотрудника миссии "На щите", в дальнейшем задержанного водителя отвезли в военкомат. В течение часа провели медкомиссию и признали годным к воинской службе.

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Накануне, 1 декабря, примерно в 9 утра, сотрудники ТЦК на блокпосте города Хуст в Закарпатской области остановили грузовую машину и в принудительном порядке заставили водителя выйти. Об этом в Facebook рассказал владелец фермерского хозяйства, военнослужащий и водитель миссии "На щите" Алексей Кушнаренко.

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В дальнейшем водителя отвезли в местный военкомат, где, как утверждается, в течение часа провели медкомиссию и признали годным к воинской службе.

Автор публикации уточнил, что мужчина, о котором идет речь, работает в его фермерским хозяйстве.

"На блокпосту в Закарпатской области работники Межгоровского ТЦК около 9.00 утра остановили мой грузовой автомобиль "Рено", который официально перевозил груз, — отмечается в сообщении. — Водителя, официально оформленного на работу, материально ответственного, силой вытащили из кабины, "упаковали", погрузили в бус, отвезли в ТЦК, признали за час годным и отправили в Ровно на подготовку, потому что в армии он не служил".

Известно, что груз перевозили из города Рени Одесской области. Алексей Кушнаренко рассказал, что его коллега не задавался целью уклоняться.

По его словам, если бы ему просто сказали, что через 3 дня нужно явиться в ТЦК — вопросов бы не было. "Машина дорого стоит, груз, ответственность. Бросить все посреди дороги, когда я здесь, на войне. Это нож в спину… И это делает кто? Мои правоохранительные органы, на которые я надеюсь!", — сказал Кушнаренко в комментарии "Цензор, нет".

Водитель успел перезвонить и рассказать, что сотрудники ТЦК "его грузят в автобус". Автор публикации отметил, что звонил в несколько городских ТЦК, но там солгали. После заявления в полицию парня нашли, после этого он вышел на связь и сообщил, что его везут на подготовку в Ровно.

Техпаспорт и ключи от грузовика остались в полицейском участке.

Кушнаренко назвал такие действия представителей ТЦК вредительством, которое ничуть не подталкивает украинцев к мобилизации.

"Наше общество должно быть единым <…> Это несправедливо. Это беспредел. Мы чем отличаемся от *** [РФ]? Мы европейское государство. В армии мы еще не побороли совковость, отношение к людям, я за то, чтобы высшее руководство поняло, что надо по-другому, может других людей туда ставить…" — отметил он.

Напомним, что Залужный пытается усилить фортификационные сооружения, в то время как РФ пытается перехватить инициативу по всей линии фронта.

Также сообщалось, что в РФ называют наступление под Авдеевкой "активной обороной", чтобы умерить ожидания от возможностей российских войск.