ЦАХАЛ ликвидировал авторитетного полевого командира ХАМАС

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные убили Виссама Фархата, командира батальона Шеджайя ХАМАСа, во время авиаудара.

Related video

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных. Об этом сообщает The Times of Israel.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные убили Виссама Фархата, командира батальона Шеджайя ХАМАСа, во время авиаудара.

Как сообщает источник, Фархат отправил террористов 7 октября в кибуц Нахаль-Оз и на военный пост, в результате чего произошла жестокая резня. Там были убиты десятки израильтян и десятки похищены.

Хагари сказал, что Фархат ответственен за нападение на войска Израиля в районе города Газа Шеджайя во время войны 2014 года. В результате инцидента погибли семь солдат, в том числе Орон Шауль, чьи останки с тех пор удерживает ХАМАС.

"Мы сосредоточены на продолжении ликвидации ХАМАС и на создании условий для возвращения дополнительных заложников", — сказал Халеви.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что накануне перемирия ЦАХАЛ продолжает сражаться в Газе. По информации журналистов, Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе и наносят удары по инфраструктуре группировки ХАМАС.