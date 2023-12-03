ЦАХАЛ ліквідував авторитетного польового командира ХАМАС

Спікер ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові вбили Віссама Фархата, командира батальйону Шеджайя ХАМАСу, під час авіаудару.

Related video

Армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і на ізраїльських військових. Про це повідомляє The Times of Israel.

Спікер ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові вбили Віссама Фархата, командира батальйону Шеджайя ХАМАСу, під час авіаудару.

Як повідомляє джерело, Фархат відправив терористів 7 жовтня в кібуц Нахаль-Оз і на військовий пост, унаслідок чого сталася жорстока різанина. Там було вбито десятки ізраїльтян і десятки викрадено.

Хагарі сказав, що Фархат відповідальний за напад на війська Ізраїлю в районі міста Газа Шеджайя під час війни 2014 року. Унаслідок інциденту загинули сім солдатів, зокрема Орон Шауль, чиї останки відтоді утримує ХАМАС.

"Ми зосереджені на продовженні ліквідації ХАМАС і на створенні умов для повернення додаткових заручників", — сказав Халеві.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі. За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі та завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.