На фронт не влияет: эксперт рассказал, стоит ли Украине обстреливать энергосистему РФ (видео)

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, вряд ли зима 2023 — 2024 годов будет хуже, чем в прошлом году. Однако уничтожение энергетической инфраструктуры в каком-то российском городе не имеет особого значения для Украины.

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Российские оккупанты подстраивают атаки по территории Украины под ухудшение погодных условий, чтобы оставить украинцев в мороз без тепла. Кроме того, враг активно "метит" по местам скопления военной техники. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Иван Ступак в эфире "24 Онлайн".

По информации эксперта, Украина уже имеет люфт в почти два месяца по сравнению с 2022 годом. Он напоминает, что первые обстрелы энергосистемы в прошлом году начались 10 октября 2022 года, и каждую неделю были прилеты, которые разрушали украинские энергообъекты.

"Каждый понедельник прилетало. Сейчас такого нет. Конечно каждый день есть воздушная тревога в разных регионах", — отмечает экс-сотрудник СБУ.

Также Ступак уточнил, что 25 ноября на Воздушные силы ВСУ уничтожили 71 из 75 запущенных россиянами беспилотников.

"Эту атаку оккупанты запланировали до ухудшения погодных условий, которые произошли в Украине 26 ноября. Они рассчитывали разрушить энергетическую инфраструктуру накануне морозов и метели, чтобы украинцы замерзли. Но россиянам это не удалось", — отметил эксперт.

По его словам, вероятно, вряд ли зима 2023 — 2024 годов будет хуже, чем прошлая.

"Россияне начали подстраивать свои атаки к погодным условиям. Если погода в Украине ухудшается, то возрастает вероятность, что накануне состоятся вражеские обстрелы, — отмечает Ступак.

По его информации, российские оккупанты ищут способы ударить по местам скопления украинской военной техники.

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Это принесет "большой профит" ВСУ: детали

Ранее в одном из своих выступлений президент Украины Владимир Зеленский заявлял, если будут обстрелы украинской энергосистемы, Российская Федерация обязательно получит ответ.

Ступак отметил, от ударов ВСУ по объектам россиян будет большая польза. Однако уничтожение энергетической инфраструктуры в каком-то городе России, по мнению экс-сотрудника СБУ, не повлияет на ситуацию на фронте.

"Если наносить удары по электрическим подстанциям, тепловым или газораспределительным станциям, которые обеспечивают теплом и энергией военные объекты, аэродромы, квазивоенные объекты, в частности конструкторские бюро, исследовательские лаборатории, места производства "Ланцетов" — это принесет большой профит украинским военным", — отметил Ступак.

Напомним, 1 декабря на оккупированной Запорожской АЭС произошел полный блэкаут. Вечером произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы.

Также 24 ноября энергетики рассказали украинцам, как экономить электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на систему. В частности, посоветовали держать температуру в квартире на уровне 18-20 градусов и соблюдать правила использования холодильников.