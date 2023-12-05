Abrams получили — Bradley на подходе: США поставляют Марокко сотни единиц техники
Если танки Марокко купило примерно за 1,2 млрд долларов, то 500 БМП M2 Bradley они получат бесплатно, утверждают журналисты.
Соединенные Штаты передали Марокко партию танков Abrams M1A2 SEPv3 и готовят к поставке 500 БМП Bradley. Об этом сообщает Arab-Military.
Армия Марокко получила партию одной из самых современных версий танка Abram M1A2 с обновлением SEPv3. Также журналисты утверждают, что африканская страна договорилась о бесплатной поставке Соединенными Штатами БМП M2 Bradley в количестве 500 единиц.
Переданные танки Марокко сразу отправило на юг страны к спорной территории Западной Сахары. Точное количество переданных машин не объявляется. Также в Army Recognition добавляют, что армия Марокко эксплуатирует американскую бронетехнику в большом количестве. Также в арсенале есть советские образцы вооружения:
- 222 танка Abrams M1A1 SA;
- 220 танков M60A1 Patton;
- 120 танков M60A3 Patton;
- 40 танков Т-72Б;
- 54 танка Type-90-2;
- 200 M48A5 Patton и 60 Т-72Б на хранении.
Также журналисты добавляют, что в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов. Особенностью модернизации является применение усовершенствованных систем и программного обеспечения для танков. Например, SEPv3 может стрелять улучшенными боеприпасами IFLIR и CROWS. Также в Abrams улучшили бронирование и оптику.
Отмечается, что поставки Abrams являются лишь частью более широких планов Марокко усилить свой боевой потенциал. Они покупают американские ПТРК TOW, РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS и GMLRS, израильские ЗРК Barak MX и РСЗО PULS.
Напомним, 30 ноября СМИ писали, что танки Abrams уязвимы к грязи, поэтому их надо часто обслуживать.
26 ноября в Украине впервые засветился Abrams. ВСУ получили версию M1A1SA.