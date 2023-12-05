Abrams получили — Bradley на подходе: США поставляют Марокко сотни единиц техники

Если танки Марокко купило примерно за 1,2 млрд долларов, то 500 БМП M2 Bradley они получат бесплатно, утверждают журналисты.

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Соединенные Штаты передали Марокко партию танков Abrams M1A2 SEPv3 и готовят к поставке 500 БМП Bradley. Об этом сообщает Arab-Military.

Армия Марокко получила партию одной из самых современных версий танка Abram M1A2 с обновлением SEPv3. Также журналисты утверждают, что африканская страна договорилась о бесплатной поставке Соединенными Штатами БМП M2 Bradley в количестве 500 единиц.

Переданные танки Марокко сразу отправило на юг страны к спорной территории Западной Сахары. Точное количество переданных машин не объявляется. Также в Army Recognition добавляют, что армия Марокко эксплуатирует американскую бронетехнику в большом количестве. Также в арсенале есть советские образцы вооружения:

222 танка Abrams M1A1 SA;

220 танков M60A1 Patton;

120 танков M60A3 Patton;

40 танков Т-72Б;

54 танка Type-90-2;

200 M48A5 Patton и 60 Т-72Б на хранении.

Также журналисты добавляют, что в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов. Особенностью модернизации является применение усовершенствованных систем и программного обеспечения для танков. Например, SEPv3 может стрелять улучшенными боеприпасами IFLIR и CROWS. Также в Abrams улучшили бронирование и оптику.

Отмечается, что поставки Abrams являются лишь частью более широких планов Марокко усилить свой боевой потенциал. Они покупают американские ПТРК TOW, РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS и GMLRS, израильские ЗРК Barak MX и РСЗО PULS.

Напомним, 30 ноября СМИ писали, что танки Abrams уязвимы к грязи, поэтому их надо часто обслуживать.

26 ноября в Украине впервые засветился Abrams. ВСУ получили версию M1A1SA.