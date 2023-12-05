Abrams отримали – Bradley на підході: США поставляють Марокко сотні одиниць техніки

Якщо танки Марокко купило приблизно за 1,2 млрд доларів, то 500 БМП M2 Bradley вони отримають безоплатно, стверджують журналісти.

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Сполучені Штати передали Марокко партію танків Abrams M1A2 SEPv3 та готують до постачання 500 БМП Bradley. Про це повідомляє Arab-Military.

Армія Марокко отримала партію однієї з найсучасніших версій танка Abram M1A2 з оновленням SEPv3. Також журналісти стверджують, що африканська країна домовилась про безкоштовне постачання Сполученими Штатами БМП M2 Bradley у кількості 500 одиниць.

Передані танки Марокко одразу відправило на південь країни до спірної території Західної Сахари. Точна кількість переданих машин не оголошується. Також у Army Recognition додають, що армія Марокко експлуатує американську бронетехніку у великій кількості. Також в арсеналі є радянські зразки озброєння:

222 танки Abrams M1A1 SA;

220 танків M60A1 Patton;

120 танків M60A3 Patton;

40 танків Т-72Б;

54 танки Type-90-2;

200 M48A5 Patton та 60 Т-72Б на зберіганні.

Також журналісти додають, що у 2022 році стало відомо, що Марокко придбало 162 танки Abrams M1A2 SEPv3 за орієнтовною вартістю 1,3 млрд доларів. Особливістю модернізації є застосування вдосконалених систем та програмного забезпечення для танків. Наприклад, SEPv3 може стріляти покращеними боєприпасами IFLIR та CROWS. Також у Abrams покращили бронювання й оптику.

Зазначається, що постачання Abrams є лише частиною ширших планів Марокко посилити свій бойовий потенціал. Вони купують американські ПТРК TOW, РСЗВ HIMARS з ракетами ATACMS та GMLRS, ізраїльські ЗРК Barak MX та РСЗВ PULS.

Нагадаємо, 30 листопада ЗМІ писали, що танки Abrams вразливі до бруду, тому їх треба часто обслуговувати.

26 листопада в Україні вперше засвітився Abrams. ЗСУ отримали версію M1A1SA.