СБУ идентифицировала россиян, которые в Донецкой области насиловали женщин и пытали пленных (аудио)

Как установили в спецслужбе, оккупанты издеваются над женщинами и военнопленными. Один из российских военных рассказал в телефонном разговоре журналистке, какие зверства совершают ВС РФ.

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Украинская служба безопасности разоблачила российских военных, которые насиловали женщин и пытали военнопленных. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

О зверствах оккупантов украинская спецслужба узнала из перехваченного телефонного разговора российского военного с башкортостанской корреспонденткой Кудашевой Гузелью, которая работает в газете "Аургазинский вестник".

Сообщается, что оккупант служит в 3-м батальоне имени Марата Сафина (7-я рота, 36-й полк 25-й армии РФ), а его позывной — "Рафаэль". Журналистка, с которой общался оккупант, постоянно общается с российскими военными и публикует материалы о "подвигах" военных, впрочем она никогда не пишет за совершенные военные преступления.

Так, в разговоре оккупант рассказал, как другие военные насилуют и пытают людей, в частности военнопленных. К примеру он рассказал, как в одном из городов Донецкой области четверо оккупантов изнасиловали женщину, после чего убили и сожгли тело.

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По словам военного РФ, командование знает о преступлениях своих военных, однако закрывает глаза на совершенные преступления. Кроме того, он рассказал, как оккупанты издеваются над украинскими пленными, в частности кастрируют, насилуют и пытают с применением монтажной пены.

Напомним, по информации российских СМИ, Россия удерживает в плену более 4 тысяч мирных украинцев. В частности, более 90% пленных страдают от пыток, больше всего страдают мужчины. Известно, что оккупанты применяют против украинцев электрошокеры, а также рассекают кончики пальцев.

Также в конце ноября в Координационном штабе сообщали, что Россия приостановила обмен пленными. Таким образом они хотят создать впечатление, что украинская власть не активно работает над этим вопросом.