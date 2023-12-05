СБУ ідентифікувала росіян, які на Донеччині ґвалтували жінок і катували полонених (аудіо)

Як встановили у спецслужбі, окупанти знущаються над жінками та військовополоненими. Один із російських військових розповів у телефонній розмові журналістці, які звірства вчиняють ЗС РФ.

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Українська служба безпеки викрила російських військових, які ґвалтували жінок та катували військовополонених. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Про звірства окупантів українська спецслужба дізналася із перехопленої телефонної розмови російського військового з башкортостанською кореспонденткою Кудашевою Гузеллю, яка працює у газеті "Аургазинський вісник".

Повідомляється, що окупант служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії РФ), а його позивний – "Рафаель". Журналістка, з якою спілкувався окупант, постійно спілкується з російськими військовими та публікує матеріали про "подвиги" військових, втім вона ніколи не пише за скоєні воєнні злочини.

Так, у розмові окупант розповів, як інші військові ґвалтують та катують людей, зокрема військовополонених. До прикладу він розповів, як в одному із міст Донеччини четверо окупантів зґвалтували жінку, після чого вбили та спалили тіло.

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За словами військового РФ, командування знає про злочини своїх військових, однак закриває очі на скоєні злочини. Окрім того, він розповів, як окупанти знущаються з українських полонених, зокрема каструють, ґвалтують та катують із застосуванням монтажної піни.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, Росія утримує у полоні понад 4 тисяч мирних українців. Зокрема, понад 90% полонених потерпають від катувань, найбільше страждають чоловіки. Відомо, що окупанти застосовують проти українців електрошокери, а також розтинають кінчики пальців.

Також наприкінці листопада у Координаційному штабі повідомляли, що Росія призупинила обмін полоненими. Таким чином вони хочуть створити враження, що українська влада не активно працює над цим питанням.