Государство позаботится о каждом: Зеленский пообещал жилье всем Героям Украины (видео)

По словам президента, за время полномасштабного вторжения России почетного звания Герой Украины удостоились около 360 человек.

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Люди, получившие звание Героя Украины и орден "Золотая звезда" получат жилье от государства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram.

"Мы начинаем претворять в жизнь важную инициативу, направленную на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину", — говорится в сообщении.

По словам главы государства, за время полномасштабного вторжения России в Украину этого почетного звания удостоились около 360 человек.

"Государство позаботится о каждом из них – и о тех, кто с нами, и о семьях всех, кто отдал свою жизнь за страну", — написал Зеленский.

Президент также поблагодарил Героев Украины. Он заявил, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине, которая победила в войне с оккупантами.

Зеленский пообещал жилье всем Героям Украины

Напомним, что 2 декабря Владимир Зеленский заявил, что в марте может произойти "переломный момент" в войне. Он отметил, что он не хотел бы "давить на западный мир". Однако, по его словам, за рубежом и так все понимают после принесенного Россией горя.

Также сообщалось, что СМИ сообщили, что Зеленский выступит на секретном брифинге перед сенаторами США. По словам журналистов, окончательные детали пакета финансовой помощи все еще прорабатываются. Основными точками преткновения стали разногласия между Республиканской и Демократической партиями по поводу дополнительных реформ в области иммиграции.