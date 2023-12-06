В РФ хотят объявить Азовское море внутренними водами: добиваются признания Крыма, — ISW

По словам аналитиков, идея российских законодателей в том, чтобы также создать условия для признания оккупированных Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Related video

В российской Госдуме собираются рассмотреть предложенный законопроект, согласно которому Азовское море должно считаться внутренним водами России. Эта инициатива призвана создать условия для признания аннексии оккупированного Крыма, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 декабря.

Михаил Шеремет, представляющий в российском парламенте оккупированный Крым, заявил 5 декабря, что Дума постарается принять предложенный законопроект. В тексте законодательной инициативы идет речь о том, что Азовское море должно стать внутренними водами РФ к концу 2023 года.

В 2003 и 2004 годах РФ и Украина подписали и ратифицировали договор, в котором есть положения о том, что Азовское море является внутренними водами и России, и Украины, а также, что судам под украинским или российским флагом в Азовском море предоставляется свобода судоходства.

Верховная Рада денонсировала договор в феврале 2023 года, заявив, что Россия нарушила положение о том, что все вопросы относительно Азовского моря должны решаться мирным путем в рамках двусторонних договоренностей. Было заявлено, что разрешение российским военным кораблям свободно перемещаться по морю представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

В свою очередь, и президент РФ Владимир Путин в июне 2023 года подписал закон, который денонсирует упомянутое соглашение. Утверждалось, что Украина якобы утратила статус прибрежного государства Азовского моря после того, как РФ частично аннексировала Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области в 2022 году.

Новый российский законопроект, вероятно, предполагает ряд административных мер, которые понадобятся для морских перевозок в и из Азовского моря для формального признания моря внутренним водным пространством РФ.

Напомним, что в РФ стремятся построить "азовское кольцо" — дорогу в Крым через Мариуполь.

Также сообщалось, что ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра. Однако страдают от российских КАБов.