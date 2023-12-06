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Военный Фокус

В Китае модернизировали мультикалиберную РСЗО AR3: какие улучшения получила установка

РСЗО AR3
Фото: Открытые источники | Киатйская РСЗО AR3

Система получила возможность вести огонь 750-мм тактическими баллистическими ракетами Fire Dragon 480 с дальностью стрельбы 290 км.

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Китайская оборонная компания Norinco на выставке ExpoDefensa 2023 представила обновленную версию реактивной системы залпового огня AR3. Модернизированный вариант установлен на шасси грузовика 8x8 с двухдверной бронированной кабиной и отличается улучшенной мобильностью и защитой. Об этом 6 декабря сообщили в Army Recognition.

Система AR3 представляет собой многокалиберную реактивную систему залпового огня, которая была впервые показана китайскими оружейниками в 2010 году. Она предназначена для нанесения точных ударов на дальние расстояния с помощью пусковой и транспортной контейнерной системы.

Установка оснащена управляемыми ракетами BRE6 калибром 370 мм, достигающие максимальной дальности свыше 220 км. В качестве альтернативы могут быть установлены упрощенные управляемые ракеты калибром 300 мм с максимальной дальности свыше 130 км. При этом 300-мм боеприпасы могут быть разного типа, в том числе осколочно-фугасные (HE-FRAG), зажигательные, а также кассетные с противопехотными и противотанковыми суббоеприпасами.

Китайская РСЗО AR3 Fullscreen
Китайская РСЗО AR3

Представленная на выставке модель AR3 оснащена двумя 750-мм тактическими баллистическими ракетами Fire Dragon 480 с дальностью стрельбы 290 км, массой боеголовки 480 кг и вероятностью круговой погрешности (CEP) до 30 м. Кроме того, установка может вести огонь противокорабельными ракетами TL-7B.

"Эти характеристики подчеркивают способность системы наносить высокоточные удары на больших расстояниях", — отметили обозреватели.

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Боевая машина AR3 оснащена рядом дополнительного оборудования, включая систему защиты, систему управления огнем, приборы ночного видения, GPS-позиционирование, кондиционер и систему подкачки шин.

"Возможность полного управления из кабины делает AR3 грозной РСЗО в глобальном масштабе. Как и многочисленные военные средства Norinco, она была специально разработана для экспорта", — подытожили обозреватели.

Напомним, китайские специалисты представили на выставке в Египте комплекс CM-501X Loitering Attack Missile System. Ракета может находиться на поле боя в течение десятков минут, а затем внезапно наносить удары по важным целям.