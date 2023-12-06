У Китаї модернізували мультикаліберну РСЗВ AR3: які поліпшення отримала установка

Система отримала можливість вести вогонь 750-мм тактичними балістичними ракетами Fire Dragon 480 з дальністю стрільби 290 км.

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Китайська оборонна компанія Norinco на виставці ExpoDefensa 2023 представила оновлену версію реактивної системи залпового вогню AR3. Модернізований варіант встановлений на шасі вантажівки 8x8 із дводверною броньованою кабіною і вирізняється поліпшеною мобільністю та захистом. Про це 6 грудня повідомили в Army Recognition.

Система AR3 являє собою багатокаліберну реактивну систему залпового вогню, яку вперше показали китайські зброярі у 2010 році. Вона призначена для завдавання точних ударів на далекі відстані за допомогою пускової й транспортної контейнерної системи.

Установка оснащена керованими ракетами BRE6 калібром 370 мм, що досягають максимальної дальності понад 220 км. В якості альтернативи можуть бути встановлені спрощені керовані ракети калібром 300 мм з максимальною дальністю понад 130 км. При цьому 300-мм боєприпаси можуть бути різного типу, зокрема осколково-фугасні (HE-FRAG), запальні, а також касетні з протипіхотними та протитанковими суббоєприпасами.

Китайська РСЗВ AR3

Представлена на виставці модель AR3 оснащена двома 750-мм тактичними балістичними ракетами Fire Dragon 480 з дальністю стрільби 290 км, масою боєголовки 480 кг і ймовірністю кругової похибки (CEP) до 30 м. Крім того, установка може вести вогонь протикорабельними ракетами TL-7B.

"Ці характеристики підкреслюють здатність системи завдавати високоточних ударів на великих відстанях", — зазначили оглядачі.

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Бойова машина AR3 оснащена низкою додаткового обладнання, включно з системою захисту, системою управління вогнем, приладами нічного бачення, GPS-позиціонуванням, кондиціонером і системою підкачки шин.

"Можливість повного управління з кабіни робить AR3 грізною РСЗВ у глобальному масштабі. Як і численні військові засоби Norinco, вона була спеціально розроблена для експорту", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, китайські фахівці представили на виставці в Єгипті комплекс CM-501X Loitering Attack Missile System. Ракета може перебувати на полі бою протягом десятків хвилин, а потім раптово завдавати ударів по важливих цілях.