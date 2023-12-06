"Мы делаем, что можем": Германия не является союзником Украины, — министр обороны Писториус

Как считает немецкий аналитик Том О'Доннелл, в Еавропе есть люди, которые предпочли бы тупиковую ситуацию на фронте, чтобы Украина и РФ сели за стол переговоров.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна делает все возможное, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией, но отметил, что Киев не является союзником Берлина. Об этом пишет издание Newsweek.

"Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам. Но Германия не является союзником Украины, страны не состоят в одном альянсе", — сказал он.

По словам Писториуса, военная промышленность не может обеспечить поставки вооружений в Украину так быстро, как того требует ситуация. Однако оборонные предприятия Европы наращивают мощности везде, где могут. Министр отметил, что на возобновление производства боеприпасов для танка Leopard потребовалось 6 месяцев.

Кроме того, Писториус заявил, что у ЕС не получится передать Украине 1 млн 155-мм боеприпасов до весны 2024 года.

"Можно предположить, что в ближайшие несколько месяцев ситуация улучшится. Но все требует времени, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", — отметил чиновник.

Министр отверг предположения о том, что Запад не хочет видеть полную победу Украины на поле боя. По его словам, если РФ выиграет войну, то Германия столкнется с совершенно иной ситуацией в области безопасности.

Как рассказал журналистам военный аналитик Том О'Доннелл, комментарии Писториуса о необходимости увеличения количества оружия последовали за задержками в наращивании производства по всей Европе.

"Я думаю, что существует реальная проблема, и Писториус хотел бы что-то с этим сделать, но я не уверен, что инструменты для этого есть. Я бы сказал, что в кабинете канцлера Германии, в других местах есть люди, которые предпочли бы видеть тупиковую ситуацию", — сказал О'Доннелл.

По его словам, она нужна для начала переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее СМИ сообщали, что отказ Германии предоставить Украине Taurus связан с неисправностью большинства ракет. С возобновлением производства ситуация может измениться. Польский эксперт Адам Свирковский считает, что с возобновлением производства ситуация может измениться.