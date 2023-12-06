"Ми робимо, що можемо": Німеччина не є союзником України, — міністр оборони Пісторіус

Як вважає німецький аналітик Том О'Доннелл, у Європі є люди, які віддали б перевагу безвихідній ситуації на фронті, щоб Україна і РФ сіли за стіл переговорів.

Related video

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна робить усе можливе, щоб допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, але зазначив, що Київ не є союзником Берліна. Про це пише видання Newsweek.

"Ми робимо те, що можемо. Те саме стосується майже всіх інших союзників і партнерів. Але Німеччина не є союзником України, країни не перебувають в одному альянсі", — сказав він.

За словами Пісторіуса, військова промисловість не може забезпечити постачання озброєнь в Україну так швидко, як того вимагає ситуація. Однак оборонні підприємства Європи нарощують потужності скрізь, де можуть. Міністр зазначив, що на відновлення виробництва боєприпасів для танка Leopard знадобилося 6 місяців.

Крім того, Пісторіус заявив, що у ЄС не вийде передати Україні 1 млн 155-мм боєприпасів до весни 2024 року.

"Можна припустити, що в найближчі кілька місяців ситуація покращиться. Але все потребує часу, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", — зазначив чиновник.

Міністр відкинув припущення про те, що Захід не хоче бачити повну перемогу України на полі бою. За його словами, якщо РФ виграє війну, то Німеччина зіштовхнеться із зовсім іншою ситуацією у сфері безпеки.

Як розповів журналістам військовий аналітик Том О'Доннелл, коментарі Пісторіуса про необхідність збільшення кількості зброї з'явилися після повідомлень про затримки в нарощуванні виробництва по всій Європі.

"Я думаю, що існує реальна проблема, і Пісторіус хотів би щось із цим зробити, але я не впевнений, що інструменти для цього є. Я б сказав, що в кабінеті канцлера Німеччини, в інших місцях є люди, які воліли б бачити безвихідну ситуацію", — сказав О'Доннелл.

За його словами, вона потрібна для початку переговорів між Москвою і Києвом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відмова Німеччини надати Україні Taurus пов'язана з несправністю більшості ракет. З відновленням виробництва ситуація може змінитися. Польський експерт Адам Свірковський вважає, що з відновленням виробництва ситуація може змінитися.