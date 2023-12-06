"Можем делать вместе куда больше": Зеленский обратился к оборонным компаниям США (видео)

По словам президента, Украина стремится стать донором безопасности для всех своих соседей. Это получится сделать, когда она сможет гарантировать защиту себе.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским оборонным компаниям с предложением о сотрудничестве. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Глава государства обратился к участникам конференции оборонных индустрий DFNC1: US Edition, которая проходит в Вашингтоне. Мероприятие призвано усилить сотрудничество между оборонными компаниями Украины и США.

По словам Зеленского, Украина стремится стать донором безопасности для всех своих соседей. Это получится сделать, когда она сможет гарантировать защиту себе.

"Я приглашаю все американские оборонные компании к сотрудничеству с Украиной. Я уверен, что мы можем вместе создать новый и мощный арсенал свободы, который будет надежным помощником для всех свободных наций мира", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские и американские оборонные предприятия смогут сделать куда больше вместе, чем по отдельности. Команда Киева представит в Вашингтоне все конкретные перспективы и возможности.

Зеленский обратился к оборонным компаниям США

Напомним, что СМИ сообщали, что армии США не хватает средств для замены переданной Украине техники. Кроме расширения производства боеприпасов, Штатам необходимо заменять технику, которую они передали Украине. В запросе США на помощь Киеву для этого планируют выделить 18 млрд долларов.

Также в Белом доме заявили, что Украине нужна поддержка США, чтобы не проиграть войну. Президент Джо Байден пообщается с представителями Большой семерки относительно помощи Украине, сообщил Джон Кирби. Также указал, что будет, если Конгресс не поддержит выделение средств.