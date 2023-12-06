"Можемо робити разом куди більше": Зеленський звернувся до оборонних компаній США (відео)

За словами президента, Україна прагне стати донором безпеки для всіх своїх сусідів. Це вийде зробити, коли вона зможе гарантувати захист собі.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських оборонних компаній із пропозицією про співпрацю. Про це він повідомив у себе в Telegram.

Глава держави звернувся до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка проходить у Вашингтоні. Захід покликаний посилити співпрацю між оборонними компаніями України та США.

За словами Зеленського, Україна прагне стати донором безпеки для всіх своїх сусідів. Це вийде зробити, коли вона зможе гарантувати захист собі.

"Я запрошую всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Я впевнений, що ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські та американські оборонні підприємства зможуть зробити значно більше разом, ніж окремо. Команда Києва представить у Вашингтоні всі конкретні перспективи і можливості.

Зеленський звернувся до оборонних компаній США

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що армії США не вистачає коштів для заміни переданої Україні техніки. Крім розширення виробництва боєприпасів, Штатам необхідно замінювати техніку, яку вони передали Україні. У запиті США на допомогу Києву для цього планують виділити 18 млрд доларів.

Також у Білому домі заявили, що Україні потрібна підтримка США, щоб не програти війну. Президент Джо Байден поспілкується з представниками Великої сімки щодо допомоги Україні, повідомив Джон Кірбі. Також вказав, що буде, якщо Конгрес не підтримає виділення коштів.