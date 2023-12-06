Потрібні не лише снаряди: армії США бракує коштів для заміни переданої Україні техніки

Окрім розширення виробництва боєприпасів, Штатам необхідно заміняти техніку, яку вони передали Україні. В запиті США на допомогу Києва для цього планують виділити 18 млрд доларів.

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Поки в Конгресі сперечаються щодо пакета військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, у Пентагоні кажуть, що їм бракує коштів для заміщення озброєння, що передавали ЗСУ. Про це повідомляє Breaking News.

Високопосадовці в Міноборони США кажуть, що їм потрібні гроші для поповнення наземних бойових машин, які передавались Україні. Пентагону потрібні "додаткові долари", щоб отримати машини на заміну, сказав начальник відділу закупівель армії США Даг Буш.

В запиті на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордонів на 105 млрд доларів близько 18 млрд заплановано виділити для придбання зброї, яку передавали Києву. З початку повномасштабної війни в Україні США передали:

186 БМП Bradley та 4 машини Bradley Fire Support Team;

189 БТР Stryker;

300 БТР М113;

250 ББМ M1117.

Це лише частина озброєння, яке отримала Україна. Частина озброєння надійшла з наявних запасів армії США й виробники отримали заміну або контракт на виготовлення нових машин. Але от заміняти М113 будуть на нову машину AMPV, яка потребує більше вкладень грошей. Окрім цього додаткове фінансування потрібно, щоб постачати запчастини до техніки, яку передали Україні.

Нагадаємо, ЗМІ писали, чому конгресмени поєднують військову допомогу з міграційною кризою.

В Білому домі кажуть, що якщо США не виділять допомогу Україні, то це може "поставити Київ на коліна".