Избили, угрожали пистолетом: США обвинили российских военных в пытках американца в Украине

В Генпрокуратуре США заявили, что четверо российских военнослужащих похитили и пытали американского гражданина в селе Милово Херсонской области в апреле 2022 года.

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Соединенные Штаты Америки выдвинули официальные обвинения в военных преступлениях, которые были совершены против американца, против четырех военнослужащих ВС РФ. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры США.

Сообщается, что американский гражданин, имя которого не называется, жил в Херсонской области в селе Милово. В 2022 году российские войска оккупировали регион. В апреле подозреваемые, офицеры Сурен Мкртчан и Дмитрий Будник, а также солдаты Валерий и Назар (фамилии не называются), похитили американца.

По словам Генпрокурора и министра юстиции США Меррика Гарланда, россияне раздели американца и бросили его на землю, связав руки. Затем ему начали угрожать пистолетом и избивать. Затем жертву увезли в созданную тюрьму, где продолжали допрашивать и пытать.

"Били, опять же, пистолетом. Они били его кулаками в грудь и живот. Они угрожали расстрелом. С него сняли одежду и фотографировали. Один из обвиняемых угрожал ему сексуальным насилием", — добавил он.

Также министр подчеркнул, что выдвинутые обвинения против четырех военнослужащих РФ являются первыми подобного рода уголовными обвинениями. Такое решение является важным шагом к тому, чтобы все виновные за начало войны против Украины понесли ответственность за свои действия.

"Эти исторические обвинения являются кульминацией сложного расследования, проведенного ФБР и нашими партнерами, которое охватывает весь мир", — сказал заместитель исполняющего обязанности директора Вашингтонского отделения ФБР Дэвид Сандберг.

Отмечается, что российским военнослужащим предъявлено обвинение в трех военных преступлениях: незаконном задержании, пытках и бесчеловечном обращении, а также в сговоре с целью совершения военных преступлений.

В сообщении говорится, что в случае признания виновным каждому из россиян грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 21 ноября сообщалось, что США ввели санкции против военнослужащих ВС РФ за военные преступления в Украине. В санкционный список попал полковник ВС РФ Азатбек Омурбеков, который также известен как "Бучанский мясник".