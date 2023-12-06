Побили, погрожували пістолетом: США звинуватили російських військових у тортурах американця в Україні

У Генпрокуратурі США заявили, що четверо російських військовослужбовців викрали та катували американського громадянина в селі Милове Херсонської області у квітні 2022 року.

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Сполучені Штати Америки висунули офіційні звинувачення у воєнних злочинах, які були скоєні проти американця, чотирьом військовослужбовцям ЗС РФ. Про це йдеться на сайті Генпрокуратури США.

Повідомляється, що американський громадянин, ім'я якого не називається, жив у Херсонській області в селі Милове. У 2022 році російські війська окупували регіон. У квітні підозрювані, офіцери Сурен Мкртчан і Дмитро Будник, а також солдати Валерій і Назар (прізвища не називаються), викрали американця.

За словами Генпрокурора та міністра юстиції США Мерріка Гарланда, росіяни роздягнули американця та кинули його на землю, зв'язавши руки. Потім йому почали погрожувати пістолетом і бити. Після цього жертву відвезли у створену в'язницю, де продовжували допитувати й катувати.

"Били, знову ж таки, пістолетом. Вони били його кулаками в груди й живіт. Вони погрожували розстрілом. Із нього зняли одяг і фотографували. Один із обвинувачених погрожував йому сексуальним насильством", — додав він.

Також міністр наголосив, що висунуті звинувачення проти чотирьох військовослужбовців РФ є першими подібного роду кримінальними звинуваченнями. Таке рішення є важливим кроком до того, щоб усі винні за початок війни проти України понесли відповідальність за свої дії.

"Ці історичні звинувачення є кульмінацією складного розслідування, проведеного ФБР і нашими партнерами, яке охоплює весь світ", — сказав заступник виконувача обов'язків директора Вашингтонського відділення ФБР Девід Сандберг.

Зазначається, що російським військовослужбовцям висунуто обвинувачення в трьох воєнних злочинах: незаконному затриманні, тортурах і нелюдському поводженні, а також у змові з метою вчинення воєнних злочинів.

У повідомленні йдеться, що в разі визнання винним кожному з росіян загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що 21 листопада повідомлялося, що США запровадили санкції проти військовослужбовців ЗС РФ за воєнні злочини в Україні. До санкційного списку потрапив полковник ЗС РФ Азатбек Омурбеков, який також відомий як "Бучанський м'ясник".