Вез груз в Китай: в РФ при взлете загорелся грузовой самолет Ту-204 (видео)

По предположению журналистов, пилот Ту-204 сбрасывал топливо перед вынужденной посадкой — и за лайнером тянулась длинная ярко-оранжевая полоса.

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Утром 7 декабря при вылете из аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ у грузового самолета Ту-204, принадлежащего российской авиакомпании "Авиастар-ТУ", загорелся двигатель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Грузовой ТУ-204 совершил посадку, пострадавших нет, уточнил российский чиновник.

Подробностей он не раскрыл, но в сети опубликовали драматичные кадры того, как горящий лайнер оставляет след пламени в небе. Судя по всему, пилот Ту-204 сбрасывал топливо перед вынужденной посадкой — за лайнером тянулась длинная ярко-оранжевая полоса.

Грузовой ТУ-204

Самолет "Авиастар" используется для перевозки грузов между Китаем и Россией, несмотря на западные санкции, которые действуют в отношении кремлевского режима.

Грузовой ТУ-204

Ту-204 направлялся из столицы Бурятии в китайский Чжанчжоу, когда у него загорелся левый двигатель.

После произошедшего свидетель Любовь Пичуева рассказала, что слышала мощный взрыв.

"Сначала я подумала, что это фейерверк, но звук был слишком странным. Было очень страшно", — признала женщина.

Российское издание "Восточный Экспресс" со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщило, что на борту самолета находились пять человек. Обстоятельства выясняются.

Медиа Shot отмечает, что, предположительно, у Ту-204 произошел "помпаж двигателя", то есть нарушение газодинамической устойчивости. Возможной причиной сбоя мог стать и износ двигателя, либо попадание птицы.

Напомним, что представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что западные самолеты в Украине станут "законной целью" для российских войск.

Также сообщалось, что опубликована карта "популярных" маршрутов Shahed, которые использует ВС РФ.