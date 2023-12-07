Напряженность растет: Бразилия перебрасывает войска к границе Венесуэлы
По сведениям журналистов, армия Гайаны находится в состоянии повышенной боевой готовности, а бразильская армия усиливает свое присутствие в регионе.
Бразилия заявляет, что размещает войска вдоль границы с Венесуэлой после того, как правительство Венесуэлы объявило о планах аннексировать территорию, контролируемую Гайаной. Об этом пишет BBC News.
Меры, которые предпринимает правительство Николаса Мадуро после проведения референдума в воскресенье, 3 декабря, вызывают обеспокоенность во всем регионе.
"В то время как Гайана держит свои войска в состоянии повышенной боеготовности, бразильская армия заявила, что перебрасывает больше солдат в приграничный город Боа-Виста, столицу штата Рорайма, а также доставляет больше вооруженной техники", — рассказывает BBC.
Однако, по мнению экспертов издания, любое военное вторжение Венесуэлы будет сложным с точки зрения логистики: венесуэльским солдатам придется пройти через территорию Бразилии, если они войдут в Эссекибо, из-за сложной местности в других местах.
По сообщению информационного агентства AFP, бразильская армия заявила, что усиливает свое присутствие в регионе в рамках мер по "гарантии неприкосновенности территории".
Напомним, что вертолет гайанской армии с семью людьми на борту пропал в среду, 6 декабря, недалеко от границы с Венесуэлой. Однако глава администрации Гайаны Омар Хан заявил, что "нет информации, указывающей на причастность Венесуэлы".Важно
История вопроса — что известно
Правительство Венесуэлы объявило о создании Комиссии по защите Эссекибо, спорной территории соседней Гайаны, и приказало активизировать дебаты по созданию нового штата Гайана-Эссекибо.
Мадуро возобновил свои претензии на земли, спор за которые продолжается с XIX века, после того, как несколько лет назад здесь, на территории бывшей британской колонии, были обнаружены морские запасы нефти и газа.
Напряженность возросла после референдума, прошедшего в Венесуэле 3 декабря. Сообщается, что более 95% избирателей поддержали претензии правительства на Эссекибо.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро с тех пор обратился к государственной нефтяной компании с просьбой выдать здесь лицензии на добычу и предложил Национальной ассамблее принять законопроект о включении этой территории в состав Венесуэлы.Важно
Напомним, 6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию в стране. В ответ на это Гаяна привела свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности.
Соединенные Штаты планируют провести патрулирование вместе с военными Джорджтауна (Гайана). Об этом сообщает пресс-служба Южного командования США.