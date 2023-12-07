"Тотально нерабочая история": в Раде возникли сомнения относительно электронных повесток

Народный депутат Соломия Бобровская указала на необходимость четкого законодательного определения термина "электронный ящик" и необходимость инструкций по его использованию.

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В Верховной Раде Украины возникли сомнения относительно предложения вручать повестки с помощью электронной почты, эту идею назвали "невозможной историей". Об этом в эфире телемарафона заявила член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

"Для меня было удивлением, когда я услышала об электронном письме", — сказала она.

Кроме того, Бобровская напомнила, что в Верховной Раде полгода обсуждали идею введения повесток в мобильное приложение "Дії", однако, по ее словам — это "невозможная история".

"Я думаю, что для многих это понятно, потому что это приложение выбросится из телефона со скоростью света. Электронные письма — кому они будут отправляться, на какую почту, на какие ящики, рабочие-нерабочие... Эта история не будет работать", — заявила нардеп.

Рекомендуемые письма — более реальная идея

По словам политика, предложение отправлять заказные письма — более реальное, поскольку имеет заранее установленный адрес доставки. Однако, по ее словам, даже этот метод не является идеальным, поскольку требует четкого законодательного определения и согласования относительно того, как использовать и обеспечивать доступ к электронным ящикам для такой доставки.

"Я не вижу, что это может быть действенная рабочая история, и таким образом точно мужчин не найдешь и не доставишь в ТЦК", — добавила она.

Также Бобровская указала на необходимость четкого законодательного определения термина "электронный ящик" и необходимость инструкций по его использованию.

"У нас в законодательстве также надо указать, что такое "электронный ящик" и как им пользоваться. И, в принципе, является ли это механизмом доставки человеку официального сообщения. Эта история, как по мне, будет тотально нерабочая", — отметила нардеп.

Рада предлагает вручать повестки по электронной почте и заказным письмом: детали

Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский сообщил, что в Украине работают над законопроектом, где планируют прописать возможность вручения повестки через электронную почту и заказным письмом.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом", — заявил Вениславский.

По его словам, уведомление о поступлении заказного письма придет в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой военнообязанному будут выдавать соответствующие представители почтовых служб лично в руки. Вениславский назвал это так называемой "публичной повесткой".

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП могут заходить в помещения граждан только в трех случаях: когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или когда есть решение суда, которое позволяет зайти в жилье.

Ранее сообщалось, что студенты в возрасте от 30 лет, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от призыва в декабре. Однако в Украине разрабатывают законодательные изменения, которые лишат часть таких лиц права на отсрочки.