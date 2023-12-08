Клыки становятся длиннее: как в Украине модернизируют ракеты Р-360 "Нептун", — эксперт

Ожидается, что разработанный вариант ракеты будет иметь большую дальность стрельбы — до 400 км. Однако наладить производство такой сложной системы, как маневрирующая противокорабельная ракета, будет не так просто, отметил аналитик.

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Украинский оборонно-промышленный комплекс новую версию дальнобойной противокорабельной крылатой ракеты Р-360 комплекса "Нептун". В частности речь идет об увеличении дальности полета до 400 км и возможностью поражать наземные цели. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун". Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО", — рассказал военачальник в интервью АрміяInform.

И хотя представитель Минобороны не раскрыл деталей относительно новой дальнобойной ракеты и ее назначения, польский обозреватель Defence 24 Адам Свирковский собрал информацию о данном вооружении и оценил перспективы его модернизации в условиях войны в Украине.

По словам эксперта, впервые о завершении работ по модификации украинских "Нептунов" для поражения наземных целей и их боевом применении стало известно в сентябре, когда было заявлено об успешном поражении усовершенствованной ракетой элемента российского ЗРК С-300ПМ/С или С-400 в Крыму.

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Теперь существование описанного эффектора в доработанной конфигурации подтвердило Министерство обороны Украины. Более того ожидается, что разработанный вариант будет иметь большую дальность стрельбы, пишет Свирковский.

"Интересно, что ранее ходили слухи об использовании некоторых элементов "Нептуна" для ракет системы С-200, используемых для атаки наземных целей", — отмечает эксперт.

Между тем наладить производство в военное время такой сложной системы, как маневрирующая противокорабельная ракета, будет не так легко.

Кратко о комплексе "Нептун"

Украинская противолодочная маневрирующая ракета Р-360 "Нептун", разработана киевским конструкторским бюро "Луг" в 2018 году.

Масса боеголовки достигает 150 кг, а дальность полета достигает 150 км. Скорость, которую может развивать "Нептун", составляет 900 км/ч, она может двигаться на высоте от 10 до 300 метров, при этом ее потолок снижается примерно до 3 метров в самом конце траектории, что значительно усложняет перехват РК-360 вражескими системами ПВО.

Батарея ракетного комплекса РК-360 состоит из шести пусковых установок УСПУ-360, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами, а также шести транспортных машин ТМ-360 и одного мобильного командного пункта эскадры РКП-360. Таким образом, эскадра должна иметь 24 готовые к стрельбе противокорабельные ракеты и 48 запасных на боекомплектах.

Ранее западные эксперты отмечали, что ракеты "Нептун" прекрасно подходят для поражения военных объектов армии России. Причем это уже было доказано на практике, когда в августе в Крыму была поражена установка С-400 противника.