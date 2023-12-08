"Наболевшая тема": командир ВСУ объяснил, почему елки в городах актуальны (фото)

Военнослужащий Станислав Бунятов поддержал установление елок к Рождеству в Украине. Он призвал украинцев быть более человечными.

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Командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав "Осман" Бунятов поделился, как относится к выделению средств на установку елок в городах. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 8 декабря.

Военный написал, что хочет "немножко разбавить наболевшую тему с елками".

"Да, сейчас это не суперважно, но помните что у нас есть маленькие дети, которым несмотря на войну и ракеты, фронт и потери, в 4 годика надо видеть елку, верить в Санту, получать подарочки, даже если нет родителей", — отметил Бунятов.

Он напомнил, что вместе с побратимами помогает детскому дому, который выехал в Турцию.

"Скажете: "не актуально?" да клал я болт на того, кто придумал эту фразу, для них сейчас и наши жизни "не актуальны". Будьте человечнее", — добавил "Осман".

Защитник подчеркнул, что на елку "никто из бюджета средства не выделяет" и призвал перестать разводить "зраду" без повода.

Пост Станислава Бунятова от 8 декабря Фото: Скриншот

Напомним, в Киеве в этом году установили новогоднюю елку на Софийской площади за деньги меценатов. Однако ее должны убрать несколько раньше — уже 10 января. Масштабные мероприятия, ярмарки и развлечения проводить не будут.

В Харькове уже второй год подряд главная елка будет стоять в метро. Ее разместили на станции "Университет", где также обустроили безопасные классы для школьников.