"Наболіла тема": командир ЗСУ пояснив, чому ялинки в містах "на часі" (фото)

Військовослужбовець Станіслав Бунятов підтримав встановлення ялинок до Різдва в Україні. Він закликав українців бути людянішими.

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Командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Збройних сил України Станіслав "Осман" Бунятов поділився, як ставиться до виділення коштів на встановлення ялинок у містах. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 8 грудня.

Військовий написав, що хоче "трошки розбавити наболілу тему з ялинками".

"Так, наразі це не суперважливо, але пам’ятайте що у нас є маленькі діти, яким попри війну і ракети, фронт і втрати, в 4 рочки треба бачити ялинку, вірити в Санту, отримувати подаруночки, навіть якщо немає батьків", — зазначив Бунятов.

Він нагадав, що разом з побратимами допомагає дитячому будинку, який виїхав у Туреччину.

"Скажете: "не на часі?" та клав я болт на того, хто придумав цю фразу, для них зараз і наші життя "не на часі". Будьте людянішими", — додав "Осман".

Захисник підкреслив, що на ялинку "ніхто з бюджету кошти не виділяє" та закликав перестати розводити "зраду" без приводу.

Пост Станіслава Бунятова від 8 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Києві цього року встановили новорічну ялинку на Софійській площі за гроші меценатів. Проте її мають прибрати дещо раніше — вже 10 січня. Масштабні заходи, ярмарки й розваги проводити не будуть.

У Харкові вже другий рік поспіль головна ялинка стоятиме в метро. Її розмістили на станції "Університет", де також облаштували безпечні класи для школярів.