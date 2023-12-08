Станки из Китая: как работает российский ВПК в условиях санкций, — аналитики

Американские эксперты, учитывая долю импорта оборудования и его износ в процессе эксплуатации, предположили, что в ближайшие годы России придется сократить масштабы своих программ вооружений.

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Российские пропагандисты неоднократно распространяют сомнительные заявления о том, что оборонное производство РФ расширяется и способно удовлетворить возрастающие запросы Минобороны. Однако не секрет, что российский ВПК в значительной степени зависит от импорта промышленного оборудования. О том какие перспективы развития у оборонной промышленности РФ рассказали американские обозреватели Jamestown Foundation.

Авторы материала пишут, что с 2000-х годов на протяжении двух десятков лет российский оборонпром последовательно закупал оборудование у Германии, Франции, Японии, Тайваня, Италии, Швеции, Южной Кореи и США. Для производства современных систем вооружения россияне сотрудничали с такими компаниями, как Siemens, Fanuc, Mycronic, Akira Seiki, Mazatrol и Delta Electronics.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций поставки критически важных деталей стали ограниченными.

"Война России против Украины привела к устойчивому увеличению импорта станков. В 2022 году доля импортных станков в тяжелом машиностроении, включая производство вооружений, составила от 60 до 80 процентов, а доля отечественного производства станков превысила 90 процентов", — говорится в материале со ссылкой на российские источники.

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В текущем году доля импортного оборудования для военного производства доля импортных станков во всех отраслях промышленности России оценивалась в пределах от 75 до 92 процентов. При этом значительно увеличился импорт станков из Китая (на более 40%) и Тайваня (на 5%).

Между тем импорт азиатских стран не способен в полной мере передовое промышленное оборудование, ранее импортированное из США, Европы и Японии. Так объем импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2021 году составил 11 433 шт. на сумму $816,8 млн, а в 2022 году снизился до 9 074 шт. на сумму $574,1 млн.

"Без этих поставок было бы невозможно поддерживать нынешний спектр российских программ передовых военных исследований и разработок, а также производство вооружений", — подчеркивают эксперты.

В то же время попытки решить производственные проблемы за счет применений технологий западного станкостроения не увенчались успехом из-за серьезного дефицита кадров.

Что касается отечественного производства оборудования, то оно безусловно растет, но все еще недостаточно для полного замещения импортных образцов. Кроме того следует взять во внимание и износ оборудования, а в условиях западных санкций эта тенденция выглядит все более необратимой.

И даже если Россия попытается найти обходные пути поставок деталей или увеличит долю импорта китайского оборудования, среди оружейных компаний будет жесткая конкуренция за доступ к оборудованию и квалифицированному персоналу

"Это означает, что в ближайшие годы России придется сократить количество и масштабы своих программ вооружений. А большие потери на украинском фронте еще больше усугубят эти проблемы для Москвы", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что в Россия пытаются решить кадровую проблему на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, в Госдуму был внесен законопроект, по которому выпускники вузов должны будут проработать на предприятии не менее трех лет по завершении обучения.