Верстати з Китаю: як працює російський ВПК в умовах санкцій, — аналітики

Американські експерти, з огляду на частку імпорту обладнання та його знос у процесі експлуатації, припустили, що найближчими роками Росії доведеться скоротити масштаби своїх програм озброєнь.

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Російські пропагандисти неодноразово поширюють сумнівні заяви про те, що оборонне виробництво РФ розширюється і здатне задовольнити зростаючі запити Міноборони. Однак не секрет, що російський ВПК значною мірою залежить від імпорту промислового обладнання. Про те, які перспективи розвитку має оборонна промисловість РФ, розповіли американські оглядачі Jamestown Foundation.

Автори матеріалу пишуть, що з 2000-х років протягом двох десятків років російський оборонпром послідовно закуповував обладнання в Німеччині, Франції, Японії, Тайваню, Італії, Швеції, Південної Кореї та США. Для виробництва сучасних систем озброєння росіяни співпрацювали з такими компаніями, як Siemens, Fanuc, Mycronic, Akira Seiki, Mazatrol і Delta Electronics.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну і введення санкцій постачання критично важливих деталей стали обмеженими.

"Війна Росії проти України призвела до стійкого збільшення імпорту верстатів. У 2022 році частка імпортних верстатів у важкому машинобудуванні, включно з виробництвом озброєнь, становила від 60 до 80 відсотків, а частка вітчизняного виробництва верстатів перевищила 90 відсотків", — ідеться в матеріалі з посиланням на російські джерела.

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У поточному році частка імпортного обладнання для військового виробництва частка імпортних верстатів у всіх галузях промисловості Росії оцінювалася в межах від 75 до 92 відсотків. При цьому значно збільшився імпорт верстатів з Китаю (на понад 40%) і Тайваню (на 5%).

Тим часом імпорт азіатських країн не здатний повною мірою замінити передове промислове обладнання, раніше імпортоване зі США, Європи та Японії. Так, обсяг імпорту металообробних верстатів у Росію 2021 року становив 11 433 шт. на суму $816,8 млн, а 2022 року знизився до 9 074 шт. на суму $574,1 млн.

"Без цих поставок було б неможливо підтримувати нинішній спектр російських програм передових військових досліджень і розробок, а також виробництво озброєнь", — підкреслюють експерти.

Водночас спроби розв'язати виробничі проблеми шляхом застосувань технологій західного верстатобудування не увінчалися успіхом через серйозний дефіцит кадрів.

Щодо вітчизняного виробництва обладнання, то воно безумовно зростає, але все ще недостатнє для повного заміщення імпортних зразків. Крім того, слід узяти до уваги й зношеність обладнання, а в умовах західних санкцій ця тенденція видається дедалі більш незворотною.

І навіть якщо Росія спробує знайти обхідні шляхи постачання деталей або збільшить частку імпорту китайського обладнання, серед збройових компаній буде жорстка конкуренція за доступ до устаткування і кваліфікованого персоналу

"Це означає, що найближчими роками Росії доведеться скоротити кількість і масштаби своїх програм озброєнь. А великі втрати на українському фронті ще більше посилять ці проблеми для Москви", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що в Росії намагаються вирішити кадрову проблему на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Зокрема, до Держдуми було внесено законопроєкт, за яким випускники вишів повинні будуть пропрацювати на підприємстві щонайменше три роки після завершення навчання.