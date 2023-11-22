Ремонт і модернізація: російські зброярі постачають армію БМП-2М "прискореними темпами"

Імовірно, на фронт відправляють модернізовані БМП-2 оснащені бойовим відділенням "Бережок". Цей модуль складається з 30-мм автоматичної гармати 2А42, 7,62-мм кулемета ПКТМ, 30-мм гранатомета АГ-30М, а також з двох пускових установок протитанкових ракет "Корнет".

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Російська оборонна промисловість особливу увагу приділяє бойовим машинам піхоти останнього покоління БМП-2М, які "стрімко постачають" у російську армію. Як повідомили 22 листопада оглядачі Army Recognition, окупантів прискореними темпами постачають цими машинами, які пройшли капітальний ремонт і модернізацію.

Зокрема йдеться, що 560-й бронетанковий ремонтний завод, розташований в Амурській області, відвантажив партію машин БМП-2М після капітального ремонту.

"Машини пройшли комплексну модернізацію, під час якої було замінено або відремонтовано всі основні вузли та агрегати. Крім того, на ці бойові машини були встановлені спеціальні кріплення для додаткового захисту, а військовослужбовці забезпечені захисним спорядженням", — пишуть автори публікації.

БМП-2М з бойовим модулем "Бережок"

Оглядачі зазначили, що в російських джерелах про конкретну модель БМП-2 не йдеться, проте відомо, що останнім часом на озброєння російських військ надійшла БМП-2М, оснащена модулем "Бережок". Ці машини призначені для розширення можливостей мотострілецьких підрозділів, забезпечуючи їм підвищену мобільність, озброєння і захист, особливо в умовах після застосування ядерної, біологічної та хімічної зброї.

Модуль складається з 30-мм автоматичної гармати 2А42, 7,62-мм кулемета ПКТМ, 30-мм автоматичного гранатомета АГ-30М, а також із двох пускових установок протитанкових керованих ракет "Корнет".

Два варіанти

Що стосується поліпшень, то БМП-2М пройшла значну модернізацію, в результаті якої було створено два варіанти: "сб4-2", який призначений для взаємодії з військами на полі бою, і "сб4-3", оптимізований для протитанкових операцій.

При цьому варіант "сб4-2" вирізняється підвищеною вогневою міццю завдяки 30-мм автоматичному гранатомету АГ-17 і протитанковому комплексу з керованими ракетами "Конкурс-М".

Важливо

Оборонка РФ заявила про відновлення виробництва БМП-2М, але є нюанси

Варіант "сб4-3", навпаки, вирізняється вдосконаленими системами цілевказівки і ведення вогню, включно з багатоканальним прицілом навідника і новим стабілізатором озброєння. Ця модель також оснащена надзвуковими протитанковими керованими протитанковими ракетами "Атака-Т", здатними вражати броньовані цілі з високою точністю.

Обидва варіанти БМП-2М отримали двигун УТД-23 з нагнітачем і вдосконалену ходову частину, що значно поліпшило маневреність і загальні характеристики.

"Ці удосконалення свідчать про прагнення Росії зміцнювати свій військовий потенціал в умовах триваючого конфлікту в Україні", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, за даними Oryx, Збройні сили РФ втратили в Україні вже 2004 різних бойових машин піхоти. Серед них найбільше було БМП-2 — 982 одиниці.