ЗС РФ втратили понад 2000 БМП: оновлені втрати за даними Oryx

Найбільше російські війська втрачають БМП-2 — 982 одиниці. Окрім втрат бойових машин піхоти, Якуб Яновський оновив дані втрат окупантів та Сил оборони.

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Російські окупаційні війська втратили вже 2004 різних бойових машин піхоти, серед яких найбільше було БМП-2. Про це повідомляє аналітик Якуб Яновський, який веде список втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі фото чи відео фактів.

В списку, який тепер буде оновлювати Яновський, а не автор Oryx, загальна кількість втрачених російських БМП перевалили за 2000:

БМП-1 — 521;

БМП-1АМ — 35;

БМП-2 — 982;

БМП-2 з додатковим захистом 675-сб3КДЗ — 10;

БМП-2М Бережок — 23;

БМП-3 — 287;

БМП-3 688М з сб3КДЗ — 19;

невстановлені БМП 1 чи 2 — 127.

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Також були додані дані щодо російських та українських втрат. Російські війська втратили 14 танків від старого Т-62М (1 одиниця) до найновіших Т-90М (2 знищено та 1 пошкоджено й покинуто). Один танк не вдалося ідентифікувати. Найбільше було втрачено Т-72Б зразка 2022 року — 5 машин, з яких одна пошкоджена.

Оновлені втрати російської армії

Українські військові змогли пошкодити один БМПТ "Термінатор", знищили по 4 БМП-1 та БМП-3, а також один БТР-82А. Загальна кількість втрат у легкоброньованій техніці складає 15 одиниць. Також в межах контрбатарейної боротьби ворог втратив дві САУ "Мста-СМ2" та "Гіацинт-С".

В списку втрат українській армії додалось три танки, два з яких були пошкоджені. 7 одиниць легкоброньованої техніки, з якої лише одна знищена, інші — пошкоджені: БТР-4Е, 2 БТР Sisu XA-185 та БМП. Також було втрачено 4 безпілотники "Фурія",

Оновлені втрати Сил оборони

Варто зазначити, що дані втрат є приблизними й містять в собі як старі, так і нові факти. Відтак проєкт не відображає всіх втрат на полі бою, бо не все потрапляє на фото чи відео.

Нагадаємо, 4 жовтня український FPV-дрон "Буцефал" знищив російську БМП-3.

3 жовтня у Силах спецоперацій показали знищення російської техніки завдяки діям бійців.