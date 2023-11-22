Ремонт и модернизация: российские оружейники снабжают армию БМП-2М "ускоренными темпами"

Предположительно, на фронт отправляют модернизированные БМП-2 оснащенные боевым отделением "Бережок". Этот модуль состоит из 30-мм автоматической пушки 2А42, 7,62-мм пулемета ПКТМ, 30-мм гранатомета АГ-30М, а также из двух пусковых установок противотанковых ракет "Корнет".

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Российская оборонная промышленность особое внимание уделяется боевым машинам пехоты последнего поколения БМП-2М, которые "стремительно поставляются" в российскую армию. Как сообщили 22 ноября обозреватели Army Recognition, оккупантов ускоренными темпами снабжают данными машинами, которые прошли капитальный ремонт и модернизацию.

В частности говорится, что 560-й бронетанковый ремонтный завод, расположенный в Амурской области, отгрузил партию машин БМП-2М после капитального ремонта.

"Машины прошли комплексную модернизацию, в ходе которой были заменены или отремонтированы все основные узлы и агрегаты. Кроме того, на эти боевые машины были установлены специальные крепления для дополнительной защиты, а военнослужащие обеспечены защитным снаряжением", — пишут авторы публикации.

БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

Обозреватели отметили, что в российских источниках о конкретной модели БМП-2 не говорится, однако известно, что в последнее время на вооружение российских войск поступила БМП-2М, оснащенная модулем "Бережок". Эти машины предназначены для расширения возможностей мотострелковых подразделений, обеспечивая им повышенную мобильность, вооружение и защиту, особенно в условиях после применения ядерного, биологического и химического оружия.

Модуль состоит из 30-мм автоматической пушки 2А42, 7,62-мм пулемета ПКТМ, 30-мм автоматического гранатомета АГ-30М, а также из двух пусковых установок противотанковых управляемых ракет "Корнет".

Два варианта

Что касается улучшений, то БМП-2М прошла значительную модернизацию, в результате которой были созданы два варианта: "сб4-2", который предназначен для взаимодействия с войсками на поле боя, и "сб4-3", оптимизированный для противотанковых операций.

При этом вариант "сб4-2" отличается повышенной огневой мощью за счет 30-мм автоматического гранатомета АГ-17 и противотанкового комплекса с управляемыми ракетами "Конкурс-М".

Важно

Оборонка РФ заявила о возобновлении производства БМП-2М, но есть нюансы

Вариант "сб4-3", напротив, отличается усовершенствованными системами целеуказания и ведения огня, включая многоканальный прицел наводчика и новый стабилизатор вооружения. Эта модель также оснащена сверхзвуковыми противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т", способными поражать бронированные цели с высокой точностью.

Оба варианта БМП-2М получили двигатель УТД-23 с нагнетателем и усовершенствованную ходовую часть, что значительно улучшило маневренность и общие характеристики.

"Эти усовершенствования свидетельствуют о стремлении России укреплять свой военный потенциал в условиях продолжающегося конфликта в Украине", — подытожили обозреватели.

Напомним, по данным Oryx, Вооруженные силы РФ потеряли в Украине уже 2004 различных боевых машин пехоты. В их числе больше всего было БМП-2 — 982 единицы.