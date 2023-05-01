Кадровий голод: як у Росії борються з дефіцитом працівників в ОПК

У РФ працювати на оборонку вже відправляють студентів, незабаром до них приєднаються безробітні та вахтовики. Росіян, котрі бояться потрапити на фронт, заманюють відстрочкою від мобілізації.

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До Держдуми внесено законопроєкт, який зобов'язує студентів-бюджетників після закінчення навчання працювати три роки за розподілом. У пояснювальній записці йдеться про те, що закон дозволить розв'язати кадрову проблему на підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомляють російські ЗМІ.

Депутати з Татарстану, які є авторами законопроєкту, пояснюють, що це нібито полегшить молодим спеціалістам працевлаштування без досвіду, а також ліквідує дефіцит кадрів, з яким зіткнулися в ОПК.

Зазначається, що випускники вишів мають пропрацювати на підприємстві не менше трьох років після закінчення навчання. У разі відмови від примусового працевлаштування студент повинен компенсувати державі витрати на своє навчання. Розподілом випускників на оборонні заводи мають зайнятися спеціальні комісії, створені на базі університетів.

Варто зазначити, що розподіл для випускників вишів був обов'язковим у СРСР. Молодий спеціаліст мав відпрацювати за розподілом три роки та лише після цього мав право змінити місце роботи за власним бажанням.

Студентів уже відправили на заводи

15 березня губернатор Курганської області Вадим Шумков похвалився, що у регіоні до роботи на оборонних підприємствах вже залучили понад 600 студентів.

"Провели нараду з керівництвом оборонних підприємств щодо забезпечення кадрами. (…) Тільки учнів та студентів на цих заводах вже понад 600 осіб", – написав він і додав, що студентів на заводах буде більше.

Крім того, на заводи ОПК збираються відправити безробітних, які перебувають на обліку, та вахтовиків.

За словами заступника губернатора області з економічної політики Володимира Архіпова влада регіону також додала 1200 бюджетних місць у коледжах для промислових спеціальностей. Уся освітня програма для студентів-промисловців була оновлена під запити оборонних курганських підприємств.

Робити снаряди, щоб не потрапити на передову

Ще один спосіб упоратися з нестачею співробітників на підприємствах ОПК знайшов губернатор Чувашії Олег Ніколаєв. 5 квітня він запропонував роботу на оборонному заводі протягом п'яти років включити до списку варіантів для проходження альтернативної цивільної служби.

Другим варіантом урядовець назвав надання відстрочки від призову випускникам середніх професійних та вищих навчальних закладів на підприємствах ОПК за спеціальністю строком на три роки.

За словами Ніколаєва, у 2022 році кількість підприємств ОПК у республіки зросла з 7 до 47, а працюють на них майже 26 тисяч осіб. Зараз на заводах відкрито 1772 вакансії, проте 1369 із них — це робітничі професії.

Нагадаємо, 29 квітня в російській Пермі виникла пожежа на території оборонного холдингу "Мотовиліхинські заводи", що виробляє артилерійські та реактивні системи залпового вогню. У гасінні пожежі було задіяно 37 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки.

У червні 2022 деякі підприємства російського оборонно-промислового комплексу перейшли на тризмінний режим роботи. На тлі зростання потреби Міноборони РФ і силових структур заводи ОПК підключили резервні потужності, а також задіяли додаткові технічні та людські ресурси.