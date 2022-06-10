Поповнюють запаси: російські заводи оборонпрому перейшли на тризмінний робочий день

Російський ОПК намагається заповнити втрати зброї під час воєнних дій в Україні, проте стикається з дефіцитом деталей для комплектування через санкції західних країн.

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Деякі підприємства російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) переходять на тризмінний режим роботи. Як заявив перший заступник голови колегії Військово-промислової комісії Андрій Єльчанінов, необхідність збільшення інтенсивності роботи оборонних підприємств пов'язана з потребою заповнити запаси озброєння для ЗС РФ. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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За словами російського чиновника, на тлі зростання потреб Міноборони РФ і силових структур заводи ОПК під'єднали резервні потужності, а також задіяли додаткові технічні та людські ресурси.

"Повсюдно йде оптимізація процесів, залучення додаткового персоналу, організація для головних виконавців двозмінної роботи, деякі підприємства ОПК вже працюють у тризмінному режимі", — розповів журналістам Єльчанінов.

Він також повідомив, що у 2022 році зростуть витрати бюджетних коштів на військову продукцію. За прогнозами Єльчанінова, державне оборонне замовлення цього року зросте гарантовано на 600-700 млрд рублів.

Робота підприємств за умов санкцій

Чиновник наголосив на особливостях роботи ОПК в умовах санкційного тиску з боку західних країн. Зокрема, змінилися часові інтервали виконання замовлень, логістичні ланцюжки поставок деяких видів продукції. Також підприємствам доводиться використовувати запаси.

"Санкції — так, з'явилися деякі обмеження в постачанні продукції, яка раніше приходила до нас відкритим шляхом. Задіємо альтернативні поставки деяких видів продукції, використовуємо запаси", — зазначив Єльчанінов.

Російський заступник голови перерахував основні категорії продукції, з дефіцитом яких зіткнулися підприємства ОПК. До них увійшли вироби електронно-компонентної бази, підшипники, сировина та матеріали, що використовуються у виробництві: гумотехнічні вироби, каучуки, клеї, суміші, фарби. А ось що стосується IT-продуктів, то тут Єльчанінов наголосив, що російський оборонпром має запас міцності мінімум на 5 років, і за цей час російські спеціалізовані компанії повинні розробити весь необхідний софт.

"Це дозволить якісно реалізовувати нову Державну програму озброєння, витримувати інтенсивність робіт. Якщо цього не зробити — будуть проблеми. Сподіваюся, упродовж п'яти років питання закриємо", — підсумував Єльчанінов.

Раніше повідомляли, що, за інформацією американських ЗМІ, Пентагон оцінює можливість нарощувати виробництво необхідної зброї, на тлі російської агресії в Україні. Повідомляється, що компанії ВПК Сполучених штатів все ще борються із наслідками пандемії Covid-19.

Державне бюро розслідувань 9 червня повідомило, що для потреб ЗСУ відомство передасть великий склад зброї, знайдений у жовтні минулого року в одному з населених пунктів Донецької області. Серед іншого, українські військові отримають гранатомети, протитанкові гранати та патрони різного калібру.