Восполняют запасы: российские заводы оборонпрома перешли на трехсменный рабочий день

Российский ОПК пытается восполнить потери оружия в ходе военных действий в Украине, однако сталкивается с дефицитом комплектующих в связи с санкциями западных стран.

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Некоторые предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) переходят на трехсменный режим работы. Как заявил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов, необходимость увеличить интенсивность работы оборонных предприятий связана с потребностью восполнить запасы вооружения для ВС РФ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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По словам российского чиновника, на фоне возросшей потребности Минобороны РФ и силовых структур заводы ОПК подключили резервные мощности, а также задействовали дополнительные технические и людские ресурсы.

"Повсеместно идет оптимизация процессов, привлечение дополнительного персонала, организация для головных исполнителей двухсменной работы, некоторые предприятия ОПК уже работают в трехсменном режиме", — рассказал журналистам Ельчанинов.

Он также сообщил, что в 2022 году возрастет расход бюджетных средств на военную продукцию. По прогнозам Ельчанинова, государственный оборонный заказ в этом году вырастет гарантированно на 600-700 млрд рублей.

Работа предприятий в условиях санкций

Чиновник отметил особенности работы ОПК в условиях санкционного давления со стороны западных стран. А именно, изменились временные интервалы выполнения заказов, логистические цепочки поставок отдельных видов продукции. Также предприятиям приходится использовать запасы.

"Санкции — да, появились некоторые ограничения в поставках продукции, которая раньше приходила к нам открытым путем. Задействуем альтернативные поставки отдельных видов продукции, используем запасы", — отметил Ельчанинов.

Российский зампред перечислил основные категории продукции, с дефицитом которых столкнулись предприятия ОПК. В их число вошли изделия электронно-компонентной базы, подшипники, сырье и материалы, используемые в производстве: резинотехнические изделия, каучуки, клеи, смеси, краски. А вот что касается IT-продуктов, то здесь Ельчанинов подчеркнул, что российский оборонпром имеет запас прочности минимум на 5 лет, и за єто время российские специализированніе компании должні разработать весь необходимій софт.

"Это позволит качественно реализовывать новую Государственную программу вооружения, выдерживать интенсивность работ. Если этого не сделать – будут проблемы. Надеюсь, в течение пяти лет вопрос закроем", — подытожил Ельчанинов.

Ранее сообщалось, что по информации американских СМИ, Пентагон оценивает возможность наращивать производство необходимого оружия, на фоне российской агрессии в Украине. Сообщается, что компании ВПК Соединенных штатов все еще борются с последствиями пандемии Covid-19.

Государственное бюро расследований 9 июня сообщило, что для нужд ВСУ ведомство передаст большой арсенал оружия, которое было найдено в октябре прошлого года в одном из населенных пунктов Донецкой области. В числе прочего, украинские военные получат, гранатометы, противотанковые гранаты, и патроны разного калибра.